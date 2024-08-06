偃師三輪摩托車 走紅海外

聯合報／ 大陸中心／綜合報導
有中國三輪摩托車之都稱號的偃師，三輪摩托車出口已成為外貿增長重心。圖為工作人員組裝三輪摩托車。 （中新社）
有中國三輪摩托車之都稱號的偃師，三輪摩托車出口已成為外貿增長重心。圖為工作人員組裝三輪摩托車。 （中新社）

8月3日，在河南洛陽珠峰工業園外貿出口包裝廠房，800輛三輪摩托車打包完畢，即將發往非洲尼日。

中新社報導，「倒車，請注意！倒車，請注意！」今年，一條外國人駕駛中國三輪摩托車的短片在中外社交平台走紅，讓更多人關注到這一被俗稱為「三蹦子」的交通運輸工具。走訪「中國三輪之都」河南洛陽偃師區看到，多家企業正忙於趕製外貿訂單，應對海外市場需求。 　　

作為中國三輪摩托車產業鏈和配套體系最完善的地區之一，偃師區擁有15家摩托車整車生產企業，200餘家摩托車零部件生產企業，在社交平台走紅的三輪摩托車有不少就產自這裡。在偃師區，組裝一輛三輪摩托車只需要15分鐘，其摩托車零部件還輻射供應河北、山東、江蘇、重慶、廣東等地。　

偃師區三輪摩托車產業起步於20世紀90年代，以油動正三輪摩托車為主，逐步轉型為油動三輪車、電動三輪車、全封閉篷車等多車型。洛陽偃師區先進製造業開發區產業發展部副部長李國偉介紹，2023年，偃師區三輪摩托車整車產銷量近40萬輛，零部件約2000萬件（套），行業銷售收入約45億元人民幣

實惠耐用的三輪摩托車可載人、可拉貨，除在中國城鄉地區有廣闊市場，近年也走俏海外。「偃師區三輪摩托車已經出口至東南亞、中亞、非洲、拉丁美洲等地區。」李國偉說，2023年全區三輪摩托車整車出口5.8萬輛，零部件出口54.35萬件（套），出口額6.5億元人民幣。 　

洛陽珠峰華鷹三輪摩托車有限公司是豫西地區最大的正三輪摩托車出口商，年出口額超1000萬美元。今年上半年整車出口1.3萬輛，尤以中亞地區增長迅速。公司副總經理李鵬飛表示，這得益於中歐班列穩定運輸條件及相對低的出口成本。

作為摩托車及零部件外貿轉型升級基地之一，偃師區也在不斷推進相關產品和產業迭代，如研發高排量載貨三輪車、越野偏三輪車、旅行篷車，以及環衛、物流、消殺、應急等特種車型。

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