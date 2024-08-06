花式促銷 海南免稅消費券吸客

聯合報／ 大陸中心／綜合報導

機票能抵錢，打車能領券，再加上政府消費券和銀行卡滿減，不到5折拿下。」4日，正在位於海口的海控全球精品免稅城付款的遊客李雲瑾說，她購買的香水和化妝品一共節省了3000多元（人民幣，下同）。

中新社報導，2024第三屆海南離島免稅購物節正在舉辦，海南多地發放離島免稅消費券，免稅經營主體也打促銷牌，除滿減、打折等常規手段外，還借文化活動、奧運賽事等進行營銷。　　

7月以來，海南海口、三亞、萬寧等地官方發放免稅消費券。三亞免稅消費券每三天一輪滾動投放，最高減2500元；在海口市美蘭區，七檔滿減消費券發放將持續至8月底。cdf海口美蘭機場免稅店市場部經理盧家宇說，本次發放的免稅消費券面額多、適用範圍廣，有效帶動了銷售。

除政府消費券外，各免稅店皆有折扣促銷。cdf海口國際免稅城時尚單品低至2折、部分香化商品3折；三亞海旅免稅城全場商品3折起，香化類商品2件7.5折；cdf海口美蘭機場免稅店對在校教職工、大學生及2024年高考生8.5折優惠，已有超過800名師生購買免稅商品超過百萬元。 　

同時，免稅企業還開展「免稅+」的異業合作，包括與打車軟體合作推出代金券，與航空公司合作推出「機票當錢花」的促銷活動。　

今年暑期，海南離島免稅店策畫文旅融合活動。海控全球精品免稅城舉辦東坡遊園會，以詩酒趁年華為主題進行國潮、國酒特色促銷。

三亞 機票 消費券

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