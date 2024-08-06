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陸版星鏈發射 瞄準兆級太空市場

聯合報／ 記者陳宥菘／綜合報導

有中國大陸版「星鏈」之稱的「千帆星座」計畫（又稱G六○星鏈計畫）首批組網衛星昨在山西太原發射，此次發射以「一箭十八星」的配置升空入軌。陸媒指出，這是「兆級」商業太空市場的大利好。

財聯社報導，「千帆星座」計畫是陸版星鏈的重要組成部分，於二○二三年啟動建設，包括三代衛星系統，採用全頻段、多層多軌道星座設計，從整體規畫看，預計今年完成一○八顆衛星發射，到明年底提供區域網路覆蓋，到二○二七年提供全球網路覆蓋，目標在二○三○年前實現建成一點五萬多顆低軌寬頻多媒體衛星組網，以提供大陸用戶更為廣泛且高品質的通訊服務、寬頻網路服務。

財通證券研報指出，此次「一箭十八星」將有助於降低衛星發射成本，並進一步驗證大陸火箭運載能力。而「G六○星鏈」的實施意味著大陸衛星上網產業鏈進一步擴大，未來衛星技術在手機創新、自動駕駛、防災減災、網路等市場的開拓有望加速推進。

除了「G六○星鏈」，大陸還有中國星網公司的ＧＷ星座和藍箭科技旗下鴻擎科技的Honghu-三星座，皆達「萬星星座」規模。

「商業航太」是去年底中共中央經濟工作會議提出要打造的戰略性新興產業之一。據中商產業研究院報告，大陸今年太空市場規模將達人民幣二點三兆元，約新台幣十點五兆元。

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