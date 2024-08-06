美自駕車擬禁陸軟體 陸籲公平競爭

美國政府擬提出新規，禁止搭載L3等級以上自動駕駛系統的車輛使用中國大陸的軟體，等同一併禁止大陸品牌汽車在美國進行道路測試。大陸駐美國大使館發言人回應，中方將堅決捍衛自身合法權益。

路透昨引述知情人士稱，美國商務部預計在未來數周內，提議禁止在L3級及以上自動駕駛和智慧聯網汽車使用大陸軟體。美國還計畫提議禁止車輛配備大陸的先進無線通訊能力模組。

根據提案，美國汽車製造商和供應商未來需要對他們的自動駕駛軟體是否在大陸等「受關注外國實體」開發，進行核實。

美國眾議院六月下旬就曾召開過兩場涉及中美貿易的聽證會，美國商務部長雷蒙多當時說，正草擬有關要求大陸電動車所有數據必須存放在美國的規定。美商務部負責工業與安全事務的副部長艾倫·埃斯特維茲上月表示，美計畫在八月發布有關聯網汽車的有關規定，預計對大陸和其他受關注外國實體所製造的部分軟體實施限制。美商務部的一名發言人也在本月四日表示，他們對汽車聯網技術相關的國家安全風險表示擔憂。

大陸駐美國大使館發言人回應，電動汽車是全球化的產業，只有分工合作才能互利共贏，只有公平競爭才能帶來技術進步，中方敦促美方切實遵守市場原則和國際貿易規則，為各國企業創造公平競爭環境。中方將堅決捍衛自身合法權益。

目前美國已對大陸製造的電動車徵收超過百分之百關稅，其清潔能源法案亦阻礙了汽車製造商使用大陸電池。針對美方做法，大陸外交部曾回應，美國炒作所謂「中國數據威脅論」，不過是為了配合其打壓大陸的行動編造藉口，希望美方能以實際行動維護開放、公正、非歧視的營商環境。