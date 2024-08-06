規避美晶片禁令 陸企走後門取得

儘管美國對出口中國大陸人工智慧（ＡＩ）晶片和製造設備祭出禁令，紐約時報昨披露，考慮到該領域的巨額利潤，世界各地的企業已透過走私、幕後交易和假標籤等方式來規避管制。

報導引述深圳賽格電子市場的一名供應商稱，最近剛從香港向大陸發貨兩千多枚輝達（NVIDIA）生產的最先進晶片，總價值一點○三億美元（約新台幣卅三億元），十多個與官方有關的大陸實體（公司）購買了受到管制的晶片，其中包含了被標示為幫助大陸軍方的實體。

同一商場還有十一家公司代表自陳有銷售或運輸被禁用的輝達晶片，包括Ａ一○○和該公司最先進的H一○○晶片。另有一家物流公司的員工告訴紐時，該公司曾將Ａ一○○晶片從香港運往大陸，他建議客戶將晶片貼上茶葉或玩具的標籤。

美國自二○二二年十月對大陸實施晶片禁令，拜登政府還將數百家陸企列入威脅美國家安全的實體清單，但紐時指出，實體清單僅針對具體的公司名稱或地址，部分企業透過成立新公司或搬移到新地址的方式來繞過限制，也有可能從新的合作夥伴、海外子公司來尋求漏洞。

報導以大陸最大的人工智慧伺服器製造商「寧暢」為例指出，該公司是中科曙光的分支機構，且二者都與中國科學院有關。而中科曙光為大陸軍方提供過先進的計算設備，還為官方建造用於監視受迫害少數民族的系統，美國於二○一九年底將其列入實體清單後，公司一群高層轉而成立寧暢。

報導稱，輝達、英特爾和微軟等曾與中科曙光有過多年合作關係的美國公司，很快與寧暢建立起關係，且寧暢已把輝達、英特爾的伺服器賣給了中科曙光和其他被列入實體清單的公司。

新美國安全中心高級助理研究員蒂姆·菲斯特認為，如果走私程度在中等水平，這些禁令將減緩大陸的商業發展，但可能不會阻礙更具針對性的軍事研究。

美商務部長雷蒙多曾坦言，將持續與執法部門、情報機構和盟友合作以找到大陸繞過禁令的辦法，但這是一項極其困難的工作。