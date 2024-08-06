大陸企業「走後門」 買AI晶片

儘管美國對出口中國大陸人工智慧（AI）晶片和製造設備祭出禁令，紐約時報披露，考慮到該領域的巨額利潤，世界各地的企業已透過走私、幕後交易和假標籤等方式來規避管制。

報導引述深圳賽格電子市場的一名供應商稱，最近剛從香港向大陸發貨2,000多枚輝達（NVIDIA）生產的最先進晶片，總價值1.03億美元（約新台幣33億元），十多個與官方有關的大陸實體（公司）購買受到管制的晶片，其中包含被標示為幫助大陸軍方的實體。

同一商場還有11家公司代表自陳有銷售或運輸被禁用的輝達晶片，包括A100和該公司最先進的H100晶片。另有一家物流公司的員工告訴紐時，該公司曾將Ａ100晶片從香港運往大陸，他建議客戶將晶片貼上茶葉或玩具的標籤。

美國自2022年10月對大陸實施晶片禁令，拜登政府還將數百家陸企列入威脅美國家安全的實體清單，但紐時指出，實體清單僅針對具體的公司名稱或地址，部分企業透過成立新公司或搬移到新地址的方式來繞過限制，也有可能從新的合作夥伴、海外子公司來尋求漏洞。

美商務部長雷蒙多曾坦言，將持續與執法部門、情報機構和盟友合作以找到大陸繞過禁令的辦法，但這是一項極其困難的工作。