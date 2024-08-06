陸財新服務業PMI擴張加速

中國大陸7月服務業景氣度回升。財新傳媒昨（5）日公布7月財新中國服務業PMI為52.1，較6月回升0.9，顯示服務業擴張速度加快。

財新網報導，此前公布的7月財新中國製造業PMI下降2至49.8，為2023年11月來首次落到收縮區間。但服務業景氣度上升不足以抵消製造業景氣度下降的拖累，7月財新中國綜合PMI回落1.6至51.2，為九個月來最低。

財新中國服務業PMI分項數據來看，7月服務業供需擴張速度均有加快，兩大指數在擴張區間反彈。不過外需對總體需求的支撐力度減弱，新出口訂單指數明顯回落，僅略高於榮枯線，為2023年9月來最低。

7月服務業用工情況好轉，就業指數升至擴張區間，並來到2023年9月來最高。受訪企業表示，增加人手主要是為了應對新增業務。隨著用工增加、工作效率提升，企業消化在手訂單能力增強，積壓工作量指數在6月短暫上升後，再度下行至收縮區間。另外，服務業成本繼續增加，除了原材料、用工和運費上漲，企業還在高溫天氣下增加員工津貼，投入額外支出。

企業樂觀度低位反彈。7月服務業經營預期指數在擴張區間小幅回升，但仍是2020年4月以來次低。