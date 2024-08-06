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電池級碳酸鋰價 探新低

經濟日報／ 記者黃雅慧／綜合報導

證券日報報導，上海鋼聯發布數據顯示，2日電池級碳酸鋰價格較上次下跌每噸人民幣1,000元，均價報每噸人民幣7.95萬元，跌破每噸人民幣8萬元（約新台幣34萬元）整數關口，創下歷史新低，昨（5）日報價則與2日持平。分析認為，業內產能或加速出清，並加劇新能源車價格戰。

電池級碳酸鋰價格在經歷第1季寬幅震盪後，4月價格逐步穩定至每噸人民幣11萬元左右。但自5月中旬價格開始急轉直下，持續下跌至6月11日，最低報價已跌破每噸人民幣10萬元。而跌勢仍然沒有止住的跡象，至8月仍在延續下跌趨勢。

真鋰研究首席分析師墨柯分析，近期市場供需端並未有明顯變化。需求端方面，下游市場對鋰電池需求並未減少，包括新能源汽車、儲能領域的需求均呈增長態勢，雖然7月數據還沒有更新，但預計需求端的變化不會太大。

隨著電池級碳酸鋰下跌，墨柯認為，代表部分擁有較多鋰礦資源的鋰鹽廠商也開始面臨虧損風險，行業產能出清或加速。

對於下半年走勢，巨豐投顧高級投資顧問于曉明預估，短期內電池級碳酸鋰價格難以改觀，可能會繼續在較低價位波動。但據下游一些客戶透露，電池的訂單量仍比較充足。下半年，碳酸鋰價格可能會有一波反彈。

此前碳酸鋰價格上漲時，眾車企不得不宣布漲價。反之，這次碳酸鋰價格下跌，有可能會讓目前趨緩的車市價格戰再升溫。

中汽協數據顯示，今年上半年大陸新能源汽車產銷年增率分別為30.1%和32%，市場占有率達35.2%。另據高工產研儲能研究所（GGII）調研統計，2024年上半年，中國儲能鋰電池出貨量116GWh，年增41%。顯示對於碳酸鋰的需求仍然持續增長。

而碳酸鋰作為新能源汽車電池的關鍵原材料，廣泛應用於磷酸鐵鋰、鈷酸鋰以及部分三元鋰類的正極材料。

人民幣 均價 材料

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