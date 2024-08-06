榮耀A股上市 最快在年底

大陸手機品牌榮耀從華為分拆出來後，何時上市成為市場關注的焦點。路透報導，榮耀正尋求今（2024）或明（2025）年初在A股上市，並指其自分拆獨立營運，榮耀獲大陸地方政府大力支持，包括獲研發資金、稅收減免和協助海外擴張。

榮耀昨（5）日證實有IPO規劃，但強調從未獲深圳政府超出對一般企業的支持，並計畫第4季啟動股份制改革適時啟動IPO流程，榮耀始終堅持公開透明的發展原則，也會持續多元化股權結構，在IPO的過程中會公告相關財務數據。

榮耀公司IPO大事紀

21世紀經濟報導，榮耀原先為華為子品牌，然而受美國制裁影響，2020年從華為獨立，由神州數碼及深圳市政府帶頭的財團接手，當時傳出交易估值為150億美元。此後三年時間，業界多次傳出榮耀擬「借殼」上市傳聞。直至去年11月，榮耀才公開透露有意上市相關消息。

新京報報導，為推動IPO，榮耀去年11月迎來換帥並宣布上市路徑。當時，榮耀董事會文件公告稱，為實現下一階段策略發展，將持續優化股權結構，吸引多元化資本進入，透過首發上市推動登陸資本市場。隨公司走向公開市場的規劃逐步啟動實施，董事會將按照上市公司標準進行調整，成員將逐步多元化，以適應公司在新發展階段的治理需要和監管需要。

至於榮耀未來上市具體的上市計劃，榮耀CEO趙明表示，榮耀肯定會在中國大陸上市，具體會由股東和董事會確定。在未來走向資本市場過程中，會按照相應的上市公司及監管機構要求，不斷完善董事會結構和運作。

從股權結構來看，天眼查顯示，目前榮耀股東層面由15名股東組成，其中地方國資、代理商、第三方資本等多方力量交織，架構較為多元化。

中國聯合國採購促進會副秘書長宋嘉表示，榮耀多位股東均為其供應商，並與榮耀存在交易關係，榮耀在上市前仍須進一步釐清關係並完善相關結構和機制。

榮耀產品在大陸市場占有率穩定成長，據Canalys數據，今年第2季，榮耀發表新品200系列，以1,070萬支的出貨量排名第三，年增4%，市占率15%。