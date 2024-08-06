陸版「星鏈」升空 攻10兆商機

有中國大陸版「星鏈」之稱的「千帆星座」計畫（又稱G60星鏈計畫）首批組網衛星昨（5）日在山西太原發射，此次發射以「一箭18星」的配置升空入軌，陸媒指出，這是搶攻人民幣2.3兆元（約新台幣10兆元）的商業太空市場商機。

財聯社報導，「千帆星座」計畫是陸版「星鏈」的重要組成部分，由上海市政府支持的上海垣信衛星科技公司於2023年啟動建設，其包括第三代衛星系統，採用全頻段、多層多軌道星座設計，從整體規畫看，預計今年完成108顆衛星發射，到明年底提供區域網路覆蓋，到2027年提供全球網路覆蓋，目標在2030年前實現建成1.5萬顆低軌寬頻多媒體衛星組網，以提供大陸用戶更為廣泛且高品質的衛星電話通訊服務、寬頻網路服務。

千帆星座計畫概況

財通證券研報指出，此次「一箭18星」將有助於降低衛星發射成本，並進一步驗證大陸火箭的運載能力。而「G60星鏈」的實施意味著大陸衛星上網產業鏈進一步擴容，未來衛星技術在手機創新、自動駕駛、防災減災、網路等市場的開拓有望加速推進。

千帆星座屬於低軌衛星，具有軌道低、重量小，衛星造價和發射成本較低，落地信號強度更高，可改善遮擋遮蔽條件下定位效果，提升可用性、抗干擾和反欺騙能力，由於運行速度快，加快高精度定位收斂時間，用戶體驗更優。

除了「G60星鏈」，大陸還有中國星網公司的GW星座和藍箭科技旗下鴻擎科技的Honghu-三星座，皆達「萬星星座」規模。

「商業航太」是去年底中共中央經濟工作會議提出要打造的戰略性新興產業之一。根據中商產業研究院報告，大陸今年太空市場規模將達人民幣2.3兆元（約台幣10.5兆元），另據科技諮詢機構泰伯智庫測算，商業太空將迎來黃金發展周期，明年市場規模有望高達2.8兆元（約台幣12.8兆元）。

從投資層面來看，民生證券研報認為，短期來看前端運載火箭技術及相關產業鏈有望率先受益，同時太空飛行器領域的衛星生產製造環節將有望依託商業太空進程提速而加速放量。