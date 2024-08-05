多國股市暴跌 A股資金抄底踴躍…ETF成交放量

在「黑色星期一」席捲全球股市下，A股多支市值型ETF在5日成交額超越上周五。

Wind資料統計，截至8月5日收盤，4支滬深300ETF午後顯著放量，其中華泰柏瑞滬深300ETF、易方達滬深300ETF、華夏滬深300ETF、嘉實滬深300ETF的成交額均已超越上周五全天，依次為人民幣69.21億元、27.94億元、14.08億元、14.07億元。

此外，華夏上證50ETF周一成交額也高達55.81億元，已創下3月5日以來次高，此前7月19日的成交額為75.84億元。

在多國股市暴跌、熔斷的背景下，A股ETF再次成為吸金主力，是否意味著人民幣資產已到布局時機？

富國基金基金經理張聖賢表示，7月底的政治局會議已經基本定調，即使政策的效果尚未完全顯現，單從指數的表現上，也可以看出一些端倪，因為7月31日的A股是放量大漲的。政策面和技術面共振，說明至少有資金已經對政策的舉措，有比較大的信心和期待。再對比海外，那些獲利資金撤出後，或也會尋找更加低估的資產進攻，因此綜合來看，對於三季度的行情，情緒上還是偏樂觀的。

張聖賢說，指數行情歸根結底是一步一步走出來的，短期從技術面的角度，大漲之後回落，就看這兩天能否支撐住，進一步放量，做多的情緒必須能夠維持，否則也不必然有用。

展望未來，招商基金指出，前期A股市場持續下跌調整後交易結構加快出清，負向因素計價已較為充分，但股價上行仍面臨經濟需求偏弱的約束，後續上漲空間仍取決於政策加碼與落地力度。短期A股市場修復式反彈可關注前期超跌且受益政策催化的消費、醫藥等，中期投資繼續聚焦低風險特徵的穩健紅利股，以及政策產業催化密集的低估成長。

博時基金認為，隨著海外流動性逐步趨於寬鬆，人民幣面臨的貶值壓力繼續緩和，為國內貨幣政策進一步寬鬆打開了空間。在市場風險偏好相對偏低的情況下，短期A股或將繼續波動。

銀華基金的觀點是，近期，海外市場進入高波動、去槓桿、避險模式，國內投資者出現一定的分歧，樂觀者認為海外的避險將有助於資金流入處於低位的A股和港股，近期的人民幣升值增添了佐證。謹慎者認為，如果美國經濟進一步下滑，疊加地緣因素，支撐中國上半年經濟的外需或將顯著走弱，對國內基本面可能產生一定影響。

銀華基金稱，這兩種情況都可能出現，但後者的影響可能更大更深。短期來看，確實可能有部分資金再平衡，但基本面預期尚未出現扭轉，且近期美股市場發生一定波動，可能對A股造成一定的衝擊，因此認為A股或仍處於築底階段。