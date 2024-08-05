快訊

奧運體操／掉槓後以為無緣奪牌 唐嘉鴻並列銅牌也傻眼

美股道瓊開盤一度狂瀉千點 台積電ADR重挫4%、輝達暴跌5%

恆大向許家印等7名被告 追討1960億元股息及酬金

中央社／ 台北5日電
中國恆大集團今晚透過港交所公告，該公司尋求向創辦人許家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根據財務報表支付的股息及酬金共約60億美元（約新台幣1960億元）。(路透)
中國恆大集團今晚透過港交所公告，該公司尋求向創辦人許家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根據財務報表支付的股息及酬金共約60億美元（約新台幣1960億元）。(路透)

中國恆大集團今晚透過港交所公告，該公司尋求向創辦人許家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根據財務報表支付的股息及酬金共約60億美元（約新台幣1960億元）。

綜合中國媒體報導，恆大集團在公告中表示，公司清盤人在3月22日以公司名義，在香港高等法院針對許家印、前行政總裁夏海鈞及前首席財務官潘大榮等3名被告展開法律訴訟，此後逐步發展到加入4名被告，即許家印的「配偶或前配偶」丁玉梅，以及3個與許家印及丁玉梅有關聯的實體。

恆大公告指出，在這一訴訟中，公司尋求向7名被告，收回根據被告「聲稱為誤報的」，「截至2017年12月31日至2020年12月31日止」各財政年度的財務報表所支付的股息及酬金，共約60億美元。

公告提到，清盤人以恆大名義，根據訴訟中的申索取得多項禁制令，限制許家印、丁玉梅及夏海鈞各自處置、出售或削減其全球資產的價值時，不得超過相關規定限額。這些禁制令已於今年6月24日首次在香港針對許家印及夏海鈞發出，並逐步發展到將丁玉梅加入其中。

這項公告說，與這一訴訟有關的令狀及香港禁制令，先前受香港高等法院發出的保密令約束，而保密令已於8月2日解除。

公告提到，這一訴訟的法律程序正在持續進行中，目前對成功申索的可能性，以及公司最終可能收回的金額「存在不確定性」。

由於爆發財務危機，恆大已於1月29日起由港交所暫停交易至今。

許家印 財務 香港

延伸閱讀

大陸女港鐵舌戰大叔片瘋傳！踩腳爭執 她要求說普通話：尊重大陸人

奧運擊劍／香港劍后江旻憓宣布退役 奪金1周投震撼彈

奧運擊劍／江旻憓論文引熱議 葉劉：適合進港法律界 民建聯搶人才

閃婚千金小姐… 香港麻雀館傳奇人物「雞叔」105歲去世

相關新聞

恆大向許家印等7名被告 追討1960億元股息及酬金

中國恆大集團今晚透過港交所公告，該公司尋求向創辦人許家印及其「前妻」丁玉梅等7名被告，收回公司根據財務報表支付的股息及酬...

雷軍也開始帶貨！ 抖音帳號櫥窗悄悄上架小米手環

在多位大陸企業家已陸續入局帶貨的同時，大陸科技大廠小米創辦人雷軍也傳出正式進軍帶貨。消息指，雷軍近日開通個人抖音櫥窗功能...

多國股市暴跌 A股資金抄底踴躍…ETF成交放量

在「黑色星期一」席捲全球股市下，A股多支市值型ETF在5日成交額超越上周五。

飛行汽車夯！小鵬匯天獲1.5億美元B1輪融資、同時啟動B2輪

低空經濟儼然成為近來大陸發展的關鍵詞之一。小鵬汽車旗下主打飛行汽車的生態企業小鵬匯天近日宣布融資新進展，指其獲得1.5億...

人民幣持續走強 在岸、離岸匯價雙雙突破7.12

8月5日，在岸人民幣對美元匯率盤中陸續突破7.15、7.14、7.13關口，最高報7.1150；更多反映國際投資者預期的...

「鐵飯碗」消失了？山東等地事業單位變合同工

地方財政吃緊，大陸多省市開始進行精兵簡政，山東近日啟動省屬事業單位轉為企業的「全面改革」，轉制後工作人員將由事業編制，轉...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。