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雷軍也開始帶貨！ 抖音帳號櫥窗悄悄上架小米手環

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
雷軍近日開通個人抖音櫥窗功能，並悄悄上架一款小米手環，正式開啟「帶貨」。據悉，目前雷軍抖音已有超過2844.1萬粉絲數量。圖／取自雷軍微博
雷軍近日開通個人抖音櫥窗功能，並悄悄上架一款小米手環，正式開啟「帶貨」。據悉，目前雷軍抖音已有超過2844.1萬粉絲數量。圖／取自雷軍微博

在多位大陸企業家已陸續入局帶貨的同時，大陸科技大廠小米創辦人雷軍也傳出正式進軍帶貨。消息指，雷軍近日開通個人抖音櫥窗功能，並悄悄上架一款小米手環，正式開啟「帶貨」。據悉，目前雷軍抖音已有超過2844.1萬粉絲數量。然而，截至目前，小米官方尚未針對雷軍開啟「帶貨」回應。

澎湃新聞指出，8月5日，雷軍個人抖音櫥窗上線一款「小米手環9系列智慧手環」，標價為人民幣249元（下同，約新台幣1,138元），消費者可以透過抖音直接下單。銷售數據顯示，截至當日下午此款手環已售出1,078件。值得注意的是，點擊櫥窗頁面連結會直接跳轉到小米抖音官方旗艦店，「雷軍這番舉動，無疑是為小米自家產品引流。」

IT之家提到，雷軍在2024年年度演講返場直播中回應網友讓自己接一些商單「補貼家用」稱，其實自己也想接商單，但是目前為止並沒有商單找上門。至今自己介紹的所有產品均不是商單，都是自己認可的產品。

事實上，雷軍過往在影片中就經常推薦各種產品。此前，雷軍曾在首場直撥中回應網友對其服裝評價說道，「我穿的其實就是工程師平時穿的：凡客的T卹，凡客的牛仔褲，凡客的帆布鞋。」也因為這句話進而意外捧紅大陸服飾品牌凡客，直播結束後，有超過18萬人湧入凡客直播間，多款產品標註「雷軍同款」被賣到斷貨。

除雷軍外，大陸企業家近來「捲」進直播間求流量已成為產業趨勢，又以大陸汽車產業最為激烈，包括蔚來創辦人李斌、小鵬創辦人何小鵬、哪吒汽車CEO張勇、長城汽車董事長魏建軍等在內的多位車圈高層皆已開啟直播。

其中，早已入局直播的大陸科技公司360創辦人周鴻禕曾表示，知名主播董宇輝能帶這麼多貨，證明今天網紅的流量透過結合一定商業模式，可以轉化成收入。「帶貨」是一種新商業模式，他和很多企業家談自己的觀點是，這世界、遊戲規則、流量來源都變了，還有用戶平常待的地方也變了。

周鴻禕坦言，「不要老想著直播帶貨那麼狹隘，要掌握短視頻時代的對話規律，每個企業都要為自己的產品代言。」

另，網路分析師丁道師認為，透過直播等形式的互動，企業家不僅能夠展現自己的產品和理念，還能直接影響大眾的認知，進而塑造品牌形象。「最終起到的效果，就是周鴻禕說的『省了上億廣告費』。相比傳統的公關和廣告投放，簡直不要太省錢。」

大陸科技大廠小米創辦人雷軍近日傳出正式進軍「帶貨」。圖／取自澎湃新聞
大陸科技大廠小米創辦人雷軍近日傳出正式進軍「帶貨」。圖／取自澎湃新聞

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