鴻騰收購中國華雲光電7成股權 攻AI用光通訊模組

鴻海旗下鴻騰精密今天宣布，以人民幣2.2億元（約新台幣10.08億元）收購中國華雲光電70%股權，強化高速光通訊模組與矽光子及共同封裝光學元件CPO（Co-PackagedOptics）技術應用，因應人工智慧（AI）資料中心光通訊強勁需求。

鴻騰透過新聞稿表示，藉由併購華雲光電股權，計劃今年第3季前完成傳輸速度800G的多款多模組光產品開發；800G特定單模組光產品將在第4季前完成，相關產品採用矽光子技術，規劃2025年底前完成傳輸速度1.6T光產品開發。

鴻騰指出，與華雲光電雙方互補，鴻騰擁有國際客戶，以及AI超高速光模組的核心晶片資源及海外製造基地；華雲光電在中國武漢擁專業研發中心、以及測試與量產基地。目前雙方合作的800G光通訊模組已開始向北美客戶出貨。

鴻騰3月下旬宣布，與聯發科攜手開發矽光子晶片整合CPO高速連接解決方案。鴻海轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY的CPO產品已過驗證，7月可小量生產，今年底可小量投產交貨。