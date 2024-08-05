鴻騰收購中國華雲光電7成股權 攻AI用光通訊模組

中央社／ 台北5日電

鴻海旗下鴻騰精密今天宣布，以人民幣2.2億元（約新台幣10.08億元）收購中國華雲光電70%股權，強化高速光通訊模組與矽光子及共同封裝光學元件CPO（Co-PackagedOptics）技術應用，因應人工智慧（AI）資料中心光通訊強勁需求。

鴻騰透過新聞稿表示，藉由併購華雲光電股權，計劃今年第3季前完成傳輸速度800G的多款多模組光產品開發；800G特定單模組光產品將在第4季前完成，相關產品採用矽光子技術，規劃2025年底前完成傳輸速度1.6T光產品開發。

鴻騰指出，與華雲光電雙方互補，鴻騰擁有國際客戶，以及AI超高速光模組的核心晶片資源及海外製造基地；華雲光電在中國武漢擁專業研發中心、以及測試與量產基地。目前雙方合作的800G光通訊模組已開始向北美客戶出貨。

鴻騰3月下旬宣布，與聯發科攜手開發矽光子晶片整合CPO高速連接解決方案。鴻海轉投資系統模組封裝廠訊芯-KY的CPO產品已過驗證，7月可小量生產，今年底可小量投產交貨。

人民幣 台幣 客戶

延伸閱讀

最後一哩路...宜蘭面積最大風雨球場啟用 打球不必日曬雨淋好幸福

力暘涉光電弊案台南地院開庭 總裁古盛煇等人否認犯罪

2026藍潛在市議員參選人曝光 有名嘴、光電博士、助理

嘉縣企業家捐百萬回饋母校 義仁國小學生「讀冊免錢」

相關新聞

雷軍也開始帶貨！ 抖音帳號櫥窗悄悄上架小米手環

在多位大陸企業家已陸續入局帶貨的同時，大陸科技大廠小米創辦人雷軍也傳出正式進軍帶貨。消息指，雷軍近日開通個人抖音櫥窗功能...

人民幣持續走強 在岸、離岸匯價雙雙突破7.12

8月5日，在岸人民幣對美元匯率盤中陸續突破7.15、7.14、7.13關口，最高報7.1150；更多反映國際投資者預期的...

「鐵飯碗」消失了？山東等地事業單位變合同工

地方財政吃緊，大陸多省市開始進行精兵簡政，山東近日啟動省屬事業單位轉為企業的「全面改革」，轉制後工作人員將由事業編制，轉...

巨額利潤誘惑 企業繞道 美禁中晶片乏力

美國近年祭出一系列限制措施阻止中國人工智能領域發展，不過美媒調查稱，由於涉及巨額利潤，世界各地企業都找到規避這些規則的方...

Temu進軍泰國 被查是否合法繳稅

泰媒Thaipbsworld報導，泰國總理賽塔・他威信（Srettha Thavisin）已責成數字經濟和社會部、稅務局...

中SHEIN產品驗出致癌物 逾2/3商品沒通過測試

中國快時尚跨境電商巨頭SHEIN（希音）靠著低廉的價格受到全球各地消費者喜愛，卻不斷傳出產品安全問題。德國媒體近日引述專...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。