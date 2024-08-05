傳美國商務部將提案 禁止自動汽車使用中國軟體

路透社今天報導，知情人士透露，美國商務部預計在未來幾週提案禁止在聯網車（connected vehicle）和自動駕駛汽車中使用中國軟體。美國商務部透露，該提案是出於對聯網技術可能涉及國家安全風險的擔憂。

報導指出，拜登政府計畫發布一項提案規則，禁止美國在自動駕駛車輛中使用中國軟體，此舉若實施，形同禁止中國公司生產的自動駕駛汽車在美國進行道路測試。

消息人士補充，美國政府還將提議禁止配備中國開發的無線通訊模組的車輛在美國道路上行駛。且汽車製造商和供應商需要核實其聯網車或自動駕駛汽車軟體，不是由中國這樣「受關注的外國實體」所開發的。

報導指出，美國商務部7月間表示，計畫在8月發布有關聯網車的提案規則，並預計會對中國及其他被視為對手的國家所製造的軟體進行限制。

對此，美國商務部發言人4日表示，該部門「對聯網車的聯網技術所涉及的國家安全風險表示關注」。美國商務部工業安全局將發布一項提案規則，專注於車輛內的特定系統，業界也將有機會審查該提案規則並提交意見。

報導說，該部門還表示，白宮和美國國務院7月31日曾舉行會議，邀請來自澳洲、加拿大、歐盟、德國、印度、日本、韓國、西班牙和英國官員及業界領袖與會，以「共同應對聯網車所涉及的國家安全風險」，並就聯網車和某些部件相關的數據和網路安全風險交換意見。

報導還指出，去年11月，部分美國議員對中國公司在美國測試自動駕駛車輛時，收集和處理敏感數據表示擔憂，並向百度、蔚來汽車、文遠知行、滴滴出行、小鵬汽車等10家主要公司提出質疑。