美媒：中國斥巨資扶持製造業 他國望塵莫及

中國當局長期以來補貼製造業，使中國不少產品得以低價傾銷全球，引發各國抵制。美媒報導，中國每年投入工業的補貼資金直逼GDP的5%，比重是第2大投入國韓國的6倍。加上中國當局還提供低利貸款、減稅、廉價土地等補助，讓各國望塵莫及。

華爾街日報報導，在全球，中國對製造業特別是重點產業的扶持，獨樹一幟。投入金額占GDP的比重除了是韓國的6倍，更遠超過美國、歐盟及其他亞洲出口強國，造就中國產品越來越洶湧輸出的態勢，但也引發全球愈發強烈的抵制浪潮，設置的貿易壁壘正不斷增加。

歐盟已宣布對中國電動車徵收高額關稅；中國出口商正面臨英國、印度和巴西等國發起的反傾銷調查，這些國家的本土企業反映，他們無法與中國享有補貼的出口產品競爭，像是建築機械、鋼鐵和陶瓷。

研究人員表示，中國的與眾不同之處，不僅在於當局對工業支持的龐大規模，還在於支持舉措涵蓋的產業很廣。根據專業研究數據，99%的中國上市公司都披露出某種形式的補貼，它們包括能源、電信、物流及消費性電子等產業。

據統計，中國上市公司2023年申報的政府補貼總額，高達330億美元（約新台幣1.08兆元）。其中，光是電池大廠寧德時代申報的補貼，就高達人民幣57億元（約新台幣261億元）；而上汽集團、中石油也分別申報了5.6億美元及3.43億美元的補貼。

除了政府直接提供補貼，中國企業還能獲得強而有力的國家支持。除了從中國國營銀行獲得低利貸款，還能獲得大量稅收減免，並可從地方政府獲得廉價土地建廠，還能從國企獲得廉價鋼材、能源，甚至能從官方背景的投資基金，取得巨額股權融資。

研究機構龍洲經訊（Gavekal Dragonomics）中國分析師蓋特里（Thomas Gatley）表示，中國在這方面是「來真的，其他國家都比不了」。

在這種情況下，其他國家出手支持製造業的政策逐漸興起。像是美國政府已撥款530億美元，用於振興美國晶片製造業，相關法案也將在未來數年提供數千億美元的稅收減免和補貼，向清潔能源交通轉型。而歐盟和日本也推出了類似計劃。然而，中國的力道仍遙遙領先。

華府智庫戰略與國際問題研究中心（CSIS）報告指出，2019年中國在製造業上的投入約為人民幣17.5兆元，相當於國民生產毛額（GDP）的約1.7%，是當時第2名韓國的2倍，且遠超過美國的0.4%、日本的0.5%和法國的0.6%。

上述報告作者之一甘思德（Scott Kennedy）在2022年分析，如果將慷慨的政府採購政策、廉價信貸及更廣泛的國家投資考慮進去，中國政府的支持規模可能高達GDP的4.9%。

中國當局扶持製造業的另一個重要手段，是向企業提供低利貸款。隨著中國政府逐步將貸款對象，從房企轉向象徵「新質生產力」的高科技業，貸款正急劇增加。研究人員表示，中國國營銀行發放的低利貸款規模，甚至超過了國家補貼。

例如，中國晶片龍頭企業中芯國際公告，2023年公司支付的長期人民幣借款利率平均僅2.1%。相形之下，同年年底中國央行的5年期貸款基準利率達4.2%。

歐盟執委會在一份長達208頁、關於中國補貼制度的報告中直指，「中國金融機構提供的這些貸款，反映出政府的大量干預，而不是在正常運作的市場中通常會出現的利率」。

同時，中國越來越多地使用由當局控制的基金，為需要資金的企業提供充足的股權融資。相關資金來自銀行、省級有關部門、國有企業和一些私人投資者，目前已知這類基金多達約2000種，其中一些基金控制著數十億美元的資金。而中國最大的晶片基金5月間更表示，已籌集了480億美元準備投入晶片產業。

德國墨卡托中國研究中心（Mercator Institute forChina Studies）駐布魯塞爾分析師席米（FrancoisChimits）對此直指，「中國經濟蘊含的國家主義不僅僅是蘇聯2.0，且複雜得多」。