中國財新7月服務業PMI為52.1 就業情況似好轉

中國媒體財新網今天公布7月財新中國通用服務業經營活動指數（服務業PMI），數據為52.1，較6月回升0.9個百分點。顯示7月中國服務業景氣度回升，且就業情況好轉，企業樂觀度從低點反彈。

據財新網公布，7月財新服務業PMI為52.1，較6月的51.2上升0.9個百分點，已連續19個月位於擴張區間。

相較之下，先前公布的7月財新中國製造業PMI下降2.0個百分點至49.8，是9個月以來首次落入收縮區間。而中國國家統計局近期公布的數據顯示，7月製造業PMI下降0.1個百分點至49.4，連續3個月低於榮枯線，服務業PMI微降0.2個百分點至50.0。兩大行業景氣度同時下降，拖累綜合PMI走低0.3個百分點至50.2，為2023年1月以來最低。

從財新中國服務業PMI分項數據來看，7月服務業供需擴張速度均有加快，兩大指數在擴張區間反彈。不過外需對整體需求的支撐力度減弱，新出口訂單指數明顯回落，僅略高於榮枯線，為2023年9月來最低。

報導還指出，7月中國服務業用工（雇工）情況好轉，就業指數升至擴張區間，為11個月最高。企業樂觀度也從低點反彈，在擴張區間小幅回升，但仍是2020年4月以來次低。

財新智庫高級經濟學家王喆分析，7月服務業景氣度上升，製造業相對承受壓力，價格水準依然較為低迷，尤其是銷售價格處於低檔，企業獲利空間受到進一步擠壓。市場樂觀情緒略有修復，但仍處於低檔。中國有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是目前最突出的問題。