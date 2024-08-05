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一箭18星！中國版星鏈「千帆星座」今日發射

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
有大陸國產「星鏈」之稱的「千帆星座」計畫，首批組網衛星將於8月5日在太原發射。（圖／取自搜狐網）
有大陸國產「星鏈」之稱的「千帆星座」計畫，首批組網衛星將於8月5日在太原發射。（圖／取自搜狐網）

據快科技報導，素有大陸國產「星鏈」之稱的「千帆星座」計畫（別稱：G60星鏈計畫），其首批組網衛星將於8月5日在太原發射。

報導稱，此次發射將以「一箭18星」的配置升空入軌。

「千帆星座」計畫於2023年啟動建設，包括三代衛星系統，採用全頻段、多層多軌道星座設計，其致力於為國內用戶提供更為廣泛且高品質的通訊服務。

從「千帆星座」的宏觀規劃來看，其可望實現超1.5萬顆低軌寬螢幕多媒體衛星網路。預計今年完成108顆衛星發射，2025年底，實現648顆衛星提供區域網路覆蓋，到2027年提供全球網路覆蓋。

最終，在2030年前，將實現1.5萬顆衛星提供手機直連等多業務的整合服務。

據悉，目前，商業航太競爭成為全球航太競爭的主要形態之一，成為新一輪科技革命與產業變革的重要驅動力。一系列重大政策落地釋放，中國大陸正推動商業航太加速發展。

有大陸專家直言，2023年中國商業航太迎來了真正的元年，產業鏈開始成熟，基礎建設越來越完善，需求逐漸明確。

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