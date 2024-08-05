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人民幣持續走強 在岸、離岸匯價雙雙突破7.12

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
美元疲弱，推升人民幣近期持續走強。（路透）
美元疲弱，推升人民幣近期持續走強。（路透）

8月5日，在岸人民幣對美元匯率盤中陸續突破7.15、7.14、7.13關口，最高報7.1150；更多反映國際投資者預期的離岸人民幣對美元匯率大漲，盤中強勢收復7.16、7.15、7.14、7.13四道關口，一度升破7.12，最高報7.1107。

據廣州日報報導，平安證券首席經濟學家鐘正生指出，人民幣急升的宏觀基礎有三個方面。一是美元指數回落；二是穩增長政策加碼，政策重心向「穩增長」傾斜的信號，對於提升市場對中國經濟的信心、增強人民幣穩定的根基，至關重要。

三是貿易順差新高。6月中國貿易順差達到990億美元，創下歷史單月新高。貨物貿易順差是中國國際收支的最主要順差來源，外貿保持高順差為人民幣匯率提供了穩健的基礎。

展望後市，光大銀行金融市場部宏觀研究員周茂華表示，大陸國內經濟復甦與美國聯準會降息周期方向較為確定，中國外貿韌性，國際收支保持基本平衡，人民幣資產吸引力增強等，年內人民幣面臨的環境較為有利，預計人民幣匯率將保持穩中略升走勢，相對於主要國際貨幣走勢平穩。

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