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「鐵飯碗」消失了？山東等地事業單位變合同工

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
山東近日啟動省屬事業單位轉為企業的「全面改革」，轉制後工作人員將由事業編制轉為一般企業員工。（中新社）
山東近日啟動省屬事業單位轉為企業的「全面改革」，轉制後工作人員將由事業編制轉為一般企業員工。（中新社）

地方財政吃緊，大陸多省市開始進行精兵簡政，山東近日啟動省屬事業單位轉為企業的「全面改革」，轉制後工作人員將由事業編制，轉為一般企業員工。大陸網友感嘆，這將帶給許多人不安和焦慮，「經濟下行，早該如此啊」。

大陸行政編制、事業編制、國企編制，往往被視為「鐵飯碗」，是最為穩定的工作崗位，一旦入編，就不會輕易被辭退。過去幾年中國大陸因景氣不佳，失業率居高不下，使得考公、考編人數逐年遞增。

不過伴隨經濟下行，地方財政吃緊，多省市開始進行精兵簡政，「鐵飯碗」也將不復存在。

山東省人社廳等10部門近日啟動改革，稱將徹底解決原事業人員去留與身分問題，轉制後的企業將收回所有事業編制，原工作人員也將從省編辦的實名制名單中剔除，並與新成立的企業簽訂勞動合同，正式成為企業工人也就是「合同工」。

通告指出，上述做法不僅能穩定和順利實現事業單位到企業的平穩過渡，還能有效減輕財政負擔，同時借助企業的自主運行機制，進一步激發創新活力，推動事業單位的改革和發展。

據金融界報導，山東省近日宣布啟動省級事業單位向企業轉變的全面改革，涉及約10萬名事業編制人員，這項重大措施將徹底改變長期以來事業單位「鐵飯碗」的局面。

這項改革的核心在於打破事業編制的束縛，讓原本固化的人才資源重新流動。根據山東省人社廳等10部門聯合發布的通知，轉制後的企業將收回所有事業編制，原工作人員將從省編制的實名制名單中剔除，並與新成立的企業簽訂勞動合約。這意味著，約10萬名曾經擁有事業編制的員工將正式成為企業合約工。

這項變革無疑會帶給許多人不安和焦慮。然而，從長遠來看，打破「鐵飯碗」制度將為員工提供更多的發展機會和更大的成長空間。事業編制雖然提供了穩定的工作保障，但也一定程度限制了人才的流動與創新。透過市場化的用人機制，員工將有更多機會根據自身能力和市場需求選擇適合的職位，以實現個人價值的最大化。

此外，大陸多個省市早前已經開始進行精兵簡政，澎湃新聞報導，河南省今年4月開啟事業機構改革，要求事業編制按不低於30%精簡。黑龍江、湖南、湖北、雲南、安徽、內蒙古多地，稍早前都已開始「精兵簡政」。

多人 實名制

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