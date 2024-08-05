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調查：中國房市成交面積 近半年首次轉升

中央社／ 北京5日電

中國房市調研機構中指研究院的數據顯示，上週中國房市成交面積按年、按週都上升，其中按週小升7.15%，按年則為近半年來首次轉升。

中國官方數月前曾針對陷入危機的房地產市場祭出重大救市措施，陸媒中新經緯今天引述中指研究院報導，上週中國一線城市房市成交面積整體按週（與前一週相比）上升21.42%，按年（與前一年相比）上升20.35%。

從城市來看，北京、上海、廣州、深圳按年、按週都出現不同幅度的上升，節奏一致，其中廣州、深圳按週升幅最大，均約35%；北京次之，上海升幅最小，僅為9%；按年整體也出現上升，深圳漲幅最大，為39.6%。

二線代表城市整體成交面積按週上升14.4%。分城市來看，除了蘇州，其餘城市都上升，其中寧波升幅最大，為34.75%；南寧、杭州次之，分別為27.42%和24.38%。按年來看，二線代表城市整體上升9.09%，杭州、溫州、青島升幅顯著。

不過，三、四線代表城市按年、按週仍下降。數據顯示，三、四線代表城市整體按週小幅下降，為10.36%；按年來看，三、四線代表城市降幅為14.87%。

庫存方面，監測的7個代表城市整體庫存按週略降0.77%，其中一線城市整體按週略降；分城市來看，除了廣州，北、上、深本週庫存按週都下降，北京降幅最大為1.35%，深圳、上海次之，降幅都大於0.5%。

二線城市整體按週也略降，分城市看，杭州降幅最大，下降1.53%，蘇州最小，為0.43%。

北京 庫存 深圳

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