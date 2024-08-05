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規避美禁令 中國靠走私、空殼公司打造晶片黑市

中央社／ 台北5日電

紐約時報4日披露，中國企業透過走私、空殼公司等方式，取得美國限制出口的人工智慧晶片。雖無法掌握整體貿易規模，但已發現有中企完成價值1.03億美元的交易，且至少有10間實體公司購買人工智慧晶片。

紐約時報透過對85名現任和前任美國官員、企業高階主管及產業分析師的訪問、企業審查紀錄、拜訪中國北京、昆山及深圳等地的公司、華府智庫高級國防研究中心（C4ADS）採購文件等資料，歸納中國企業規避出口禁令的方式。

報導指出，在美國出口禁令下，雖無法掌握整體貿易規模，但有中國企業完成約1.03億美元（約新台幣33億元）的交易，以及至少有10多間中國實體公司購買美國禁止向中國出口的晶片。

報導引述一名深圳的供應商表示，他最近從香港往中國大陸運送一大批由輝達（Nvidia）製造的伺服器，其中有2000多顆最先進的晶片，金額約為1.03億美元。

紐約時報記者採訪深圳11家公司的代表，這些公司表示他們銷售或運輸被禁用的輝達晶片，包括A100和該公司最先進的H100晶片。另外，還有數十家企業在網路上提供這些晶片。

新美國安全中心高級助理研究員菲斯特（Tim Fist）表示，若走私程度在中等水平，這些禁令將減緩中國的商業發展，但可能不會阻礙更具針對性的軍事研究。

據報導，美國政府自2022年10月起，禁止向中國出口AI晶片和製造設備，並將數百家中國企業列入國家安全威脅清單，但實體列名僅適用於特定的公司名稱或地址，有些中企會以成立新公司或遷址等方式重新營運，或透過新的合作夥伴、海外子公司來轉移業務。

該報導詳述中國最大的人工智慧伺服器製造商之一的寧暢（Nettrix）如何規避美國禁令。報導表示，寧暢是中科曙光（Sugon）的分支機構，兩者都與中國科學院有關。中科曙光曾為中國軍方提供先進的計算設備，還為政府建立一套迫害少數民族的監視系統，美國於2019年底將其列入實體名單後，公司一群高階主管轉而成立寧暢。

輝達、英特爾（Intel）和微軟（Microsoft）都曾與中科曙光有過多年的合作關係。寧創成立後，輝達中國業務總經理潘迪（Ashok Pandey）曾在寧暢的產品發布會上表示，寧暢是一個重要合作夥伴，寧暢的關鍵人員「對任何人來說都不陌生」。

採購文件顯示，寧暢已把含有輝達和英特爾晶片的伺服器，賣給幾家被列入實體清單的公司。寧暢的客戶還包括設有國防研究實驗室的大學，以及與軍方和中國防火牆合作的網路安全公司。

美國商務部長雷蒙多在近期的訪談中表示，中國擁有遍及全球的龐大網路，能夠取得某些晶片並不令人意外，目前部門正在與執法、情報部門和盟友合作釐清中國如何繞過漏洞，並填補漏洞。

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