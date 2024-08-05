中國挽救房市效果未如預期 學者指動作太慢

有學者指出，中國挽救房地產市場的措施過於緩慢，至今未能收到預期效果。

英文南華早報今天刊登了香港大學經管學院實務教授及中國宏觀經濟論壇聯席主席毛振華的專訪，當中主要談及中國房市及經濟。

中國房市爆發債務危機後，北京當局曾於今年5月宣布連串重大救市措施，包括降低自備款、第2戶房貸可轉為首購利率等。

對於這些措施是否有效，毛振華表示，這些政策緩步執行，而且是在房企危機爆發後才推出，它們的確令房屋交易數量有所增加，卻未能令房價持續下跌。

所以，這些措施至今沒有獲得預期效果。

他主張，北京方面應該限制房屋供應量，包括凍結新屋興建，讓市場清楚看到，房屋供應量有限；但正在興建中的房屋則不能禁止，因為民眾已繳付訂金。

他指出，過去幾年，雖然中國的房產投資已經下跌，但每年房屋供應量仍不少。

在訪談中，毛振華也提到，這次房企危機為中國家庭帶來一些負面影響，包括家庭負債上升，以及不敢消費。

他說，隨著房企危機爆發，中國家庭的負債問題也十分嚴重；2007年，在全球金融危機爆發前，中國家庭的負債（相對於GDP）比率是18.9%，去年底已激增至69%。

此外，負債飆升，令中國民眾覺得有必要增加儲蓄，以應對危機，最終令消費市場受影響。

他說，消費不足一直是中國的問題，很長時間以來，中國經濟成長靠出口，不靠消費。

由2000至2022年，中國家庭的消費額占GDP的38%，低於全球平均的57.6%；相對於中國，美國家庭的消費比率更高達67.5%。

對於北京當局正致力促進消費，他說，問題簡單，但事情複雜，因為中國民眾習慣儲蓄，喜歡積累財富多於消費。