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財新7月服務業PMI升至52.1 擴張速度加快

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸7月服務業景氣度回升，圖為海南海口一座精品免稅城。（中新社）
中國大陸7月服務業景氣度回升，圖為海南海口一座精品免稅城。（中新社）

中國大陸7月服務業景氣度回升。5日公布的7月財新中國服務業PMI為52.1，較6月回升0.9個百分點，顯示服務業擴張速度加快。

據財新網報導，此前公布的7月財新中國製造業PMI下降2個百分點至49.8，為2023年11月來首次落到收縮區間。但服務業景氣度上升不足以抵消製造業景氣度下降的拖累，7月財新中國綜合PMI回落1.6個百分點至51.2，為九個月來最低。

財新中國服務業PMI分項數據來看，7月服務業供需擴張速度均有加快，兩大指數在擴張區間反彈。不過外需對總體需求的支撐力度減弱，新出口訂單指數明顯回落，僅略高於榮枯線，為2023年9月來最低。

7月服務業用工情況好轉，就業指數升至擴張區間，並錄得2023年9月來最高。受訪企業表示，增加人手主要是為了應對新增業務。隨著用工增加、工作效率提升，企業消化在手訂單能力增強，積壓工作量指數在6月短暫上升後，再度下行至收縮區間。

另，服務業成本繼續增加，除了原材料、用工和運費上漲，企業還在高溫天氣下增加員工津貼，投入額外支出。

企業樂觀度低位反彈。7月服務業經營預期指數在擴張區間小幅回升，但仍是2020年4月以來次低。服務業企業普遍寄希望於未來市況改善和業務開發為經營活動帶來增長，也有部分企業擔心未來一年經濟環境可能轉弱，令需求受挫。

財新智庫高級經濟學家王喆表示，7月服務業景氣度向好，製造業相對承壓，價格水平依然較為低迷，尤其是銷售價格處於低位，企業盈利空間受到進一步擠壓，市場樂觀情緒略有修復，但仍處於低位。國內有效需求不足、市場樂觀預期不強仍是當前最為突出的問題，穩增長、促就業、保民生，加大政策刺激力度，推動前期政策落地顯效，更大力度激發市場活力和內生動力，當是近期政策工作重點。

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