中國多地為減輕財政負擔 實行精兵簡政

據報導，中國大陸多省財政緊張，為了為減輕負擔，多省早前實行精兵簡政，即把省內事業單位轉為企業，轉制後的工作人員變為企業和合約員工，不再擁有「鐵飯碗」。

港媒星島日報今天在報導中指出，大陸行政編制、事業編制、國企編制，往往被視為「鐵飯碗」，是最為穩定的工作崗位，一旦入編，就不會輕易被辭退。

而大陸近幾年失業率居高不下，相關編制人員逐年遞增。

不過，隨著經濟低迷，大陸地方財政吃緊，多個省市開始精兵簡政，「鐵飯碗」將不復存在。

據報導，山東省人社廳等10部門近日就啟動改革，轉制後的企業將收回所有事業編制，工作人員將從省編辦的實名制名單中剔除，並與新成立的企業簽訂勞動合約，成為企業工人，也就是合約工。

通告指出，上述做法不僅能穩定和順利實現事業單位到企業的平穩過渡，還能有效減輕財政負擔，同時借助企業的自主運行機制，進一步激發創新活力，推動事業單位的改革和發展。

報導轉述大陸媒體的訊息表示，除了山東，黑龍江、湖南、湖北、雲南、安徽、內蒙古等地早前都已開始精兵簡政。