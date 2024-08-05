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恆大汽車附屬公司 進入破產重整程序

中央社／ 香港5日電
恆大汽車為大陸房企恆大集團的附屬公司。(路透)
恆大汽車為大陸房企恆大集團的附屬公司。(路透)

中國恆大新能源汽車集團公布，其相關附屬公司進入破產重整程序。

恆大汽車今天在香港交易所公布，中國大陸相關地方人民法院2日就其附屬公司破產重整進行聽證，裁定相關附屬公司進入破產重整程序。

恆大汽車為大陸房企恆大集團的附屬公司，在恆大集團出現債務危機並被香港法院勒令清盤後，恆大汽車等也陷人困境。

恆大汽車6月曾公告，大陸地方政府要求該公司退回人民幣19億元（約新台幣86億元）補貼款，此舉將令恆大汽車面臨經營風險。此外，其附屬公司天津恆大也被責令停產、停售新能源車。

恆大汽車股價今早在港股開盤前報港幣0.305元（約新台幣1.2元），下跌3.17%。恆大汽車創立時，市場曾對其充滿憧憬，2021年股價曾最高飆升至港幣60元以上。

恆大集團出事後，恆大汽車股價便一路下坡。

台幣 破產 香港

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