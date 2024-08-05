快訊

李洋賽後大合照「一句話」逗笑大馬選手 背後暗藏洋蔥惹哭網友

台股跳水重挫逾1700點寫盤中最大跌點 台積電跌至835元下探半年線

研究發現早餐中常見「1食物」 對減重和血糖穩定有幫助

聽新聞
test
0:00 / 0:00

美國商務部擬禁制 自動駕駛汽車搭載大陸軟體

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國大陸正積極發展自動駕駛汽車，圖為「蘿蔔快跑」近日武漢開展無人駕駛出行服務與測試。（新華社）
中國大陸正積極發展自動駕駛汽車，圖為「蘿蔔快跑」近日武漢開展無人駕駛出行服務與測試。（新華社）

路透5日引述知情人士報導，美國商務部預計在未來數周內提議禁止在自動駕駛和連網汽車中搭載中國大陸的軟體。報導稱，拜登政府計劃發布一項草案，禁止在美國三級或以上自動化車輛中使用大陸軟體，這也意味將禁止中國企業生產的自動駕駛汽車在美國國內道路上進行測試。

消息人士補充說，美國政府還計劃提議禁止配備大陸開發的先進無線通訊能力模組的車輛在美國道路上行駛。

美國眾議院6月26日曾召開兩場涉及中美貿易的聽證會，美國商務部長雷蒙多在其中一場聽證會表示，商務部正在草擬相關規定，要求中國電動車的所有數據都必須存放在美國。

雷蒙多出席眾議院創新、數據和商業小組委員會聽證會時也稱，有關規則內容的決定尚未做出。

報導引述雷蒙多在眾議院能源和商業委員會對一名共和黨小組成員的說法指出，美國在最極端的情況下可能禁止聯網汽車進入美國。美國也可能要求電動車所用軟件必須是美國製造的，也可要求數據必須駐留在美國。

雷蒙多5月15日曾說，美國商務部以美國民眾的數據面臨國家安全風險為由，計劃今秋發布針對中國聯網汽車的草案。

延伸閱讀

《農民：愛慾情謎》成人動畫 在三角關係中無法自拔

TPBL／雷蒙恩加盟戰神選爸爸33號 收到特別球員卡喊感動

TPBL／追隨爸爸雷克斯腳步 「狀元」雷蒙恩想成最好球員

TPBL／首屆選秀會登場 雷蒙恩沒意外成狀元

相關新聞

美國商務部擬禁制 自動駕駛汽車搭載大陸軟體

路透5日引述知情人士報導，美國商務部預計在未來數周內提議禁止在自動駕駛和連網汽車中搭載中國大陸的軟體。報導稱，拜登政府計...

陸ETF規模躍亞洲第二 總市值衝上11兆元...迎五大趨勢

上交所發布大陸指數股票型基金（ETF）行業發展報告，截至今年6月底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達到967檔，總規模達...

債券基金夯 陸投資人追捧

受益於債券牛市和存款搬家，債券型基金成為今年最受大陸投資者追捧的產品之一。

陸房價收入比降 購屋族利多 專家：恐損害市場信心

中國房地產報統計，2024年大陸35個大中城市房價收入比（住房價格與城市居民家庭年收入之比）均值從2019年的16.03...

陸生豬養殖業 賺錢了

大陸生豬養殖業整體轉虧為盈，龍頭企業牧原股份2024年半年報顯示，上半年淨利人民幣8.29億元，而去年同期虧損人民幣27...

從投行看大陸／先進製造業增值稅最新優惠政策

2023年9月大陸稅務總局發布43號公告，在2023年到2027年期間，先進製造業企業可按當期可抵扣進項稅額加計5％，抵減應繳納的增值稅稅額，可加計抵扣的進項稅額不含跨境業務相關進項，但要注意的是，適用企業需同時滿足三個條件：高新技術企業、製造業、增值稅一般納稅人。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。