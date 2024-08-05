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寧德時代攜手峰飛 布局低空經濟

聯合報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸低空經濟近來高速發展，吸引大陸電池巨頭寧德時代投資布局。8月3日，大陸「空中計程車」峰飛航空宣布，寧德時代與其簽署戰略投資與合作協議，寧德時代向峰飛航空獨家投資數億美元，成為峰飛航空的策略投資者。

據峰飛航空微信公眾號消息，峰飛航空將與寧德時代長期攜手，共同致力於eVTOL航空電池的研發。雙方將結合各自的資源與技術優勢，重點提升eVTOL電池的能量密度和性能表現，支持eVTOL更長的飛行距離和更高的載重量，同時在安全性和穩定性方面也將迎來更為顯著的提升。

峰飛航空表示，透過與寧德時代深度合作，加速eVTOL電池技術的發展與應用，引領eVTOL航空器整體技術能力邁向新的高度；將加速載人版機型「盛世龍」的研發及適航取證工作，攜手新能源領域的領導者，在eVTOL領域的研發、商業化落地以及市場拓展等方面展開深度合作。

公開資料顯示，峰飛航空成立於2017年，是大陸最早投入eVTOL電動垂直起降飛行器領域的企業之一。

界面新聞指出，eVTOL也被稱為飛行汽車，主要瞄準城市內、城市間的短程飛行需求。今年，以eVTOL、無人機、直升機等為代表的低空經濟首次寫入大陸政府工作報告，並被定義為大陸的「新成長引擎」。

峰飛航空稱，其自主研發的eVTOL航空器已完成過萬架次的轉換飛行，率先在海島物流、醫學樣本運輸、商業物流等場景實現eVTOL技術的應用落地。其中，其自主研發的「盛世龍」eVTOL航空器可載5人，最大航程250公里，巡航速度可達200公里/小時。其最大起飛重量2.2噸，最大載重400公斤。

據悉，盛世龍eVTOL航空器依計畫推進大陸適航取證工作，預計2026年完成適航取證後投入商業化營運。今年3月，大陸工信部等多部門聯合印發「通用航空裝備創新應用實施方案（2024至2030年）」，提出推動eVTOL等一批新型消費通用航空裝備適航取證。

此外，寧德時代自去年以來在航空電動化領域動作頻頻。寧德時代首席科學家吳凱此前透露，正就凝聚態電池進行民用電動載人飛機的合作開發，執行航空級標準和測試。寧德時代董事長曾毓群5月曾指出，在電動飛機領域，該公司已試飛4噸重飛機，將努力推進至8.8噸重的飛機，預計在2027至2028年間推出相關應用。

寧德時代 電動

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