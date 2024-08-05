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陸電商SHEIN產品 驗出有害物

聯合報／ 記者謝守真賴錦宏／綜合報導
大陸快時尚巨頭SHEIN靠著低廉的價格受到全球各地消費者喜愛，卻不斷傳出產品安全問題。（路透）
大陸快時尚巨頭SHEIN靠著低廉的價格受到全球各地消費者喜愛，卻不斷傳出產品安全問題。（路透）

大陸快時尚跨境電商巨頭SHEIN（希音）靠著低廉的價格受到全球各地消費者喜愛，卻不斷傳出產品安全問題。德國媒體近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）的檢測指出，SHEIN的部分產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品中，逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。

德國之音中文網報導，Oekotest近期公布檢測，查驗的廿一件商品包含不同年齡段的服裝，每個年齡組還有一雙鞋子參加抽檢，結果顯示大多數SHEIN產品都未通過測試，而抽檢產品中最好結果也僅是「尚可」。部分產品測出有害物質包括銻、二甲基甲酰胺、鉛、鎘、鄰苯二甲酸鹽等等。

德媒明鏡周刊指出，Oekotest發現，在該項檢測商品中，有兩雙涼鞋中檢測到鉛與鎘，一雙鞋中還驗出超出歐盟化學品法中規定的多項限值，顯示汙染情況不容輕忽。另在女款涼鞋中測出的違禁的鄰苯二甲酸鹽，恐有損害生殖器官疑慮。

另據韓聯社報導，首爾市政府六月十一日起為期一個月對SHEIN、拼多多旗下電商平台Temu和阿里巴巴全球速賣通（AliExpress）等平台銷售的三三○款商品進行檢測，結果發現SHEIN的一款女性內褲含有超標二點九倍致癌物質，另有兩款口紅檢出紅色葡萄球菌，還有四種美甲產品的鎳含量也超標達九七點四倍，恐引起皮膚炎及導致肝功能受損等問題。首爾市政府當時公布，SHEIN銷售的部分吸管含有聚對苯二甲酸乙二醇酯（PET）、丙烯酸樹脂等成分，個別產品有安全疑慮。而Temu銷售的十款棉花棒中，有六款細菌菌落總數超標。

SHEIN於二○○八年由大陸商人許仰天創立，目前總部設在新加坡，其服飾商品由約五千家大陸公司提供。

SHEIN 生殖器官 超標

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