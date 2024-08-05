從投行看大陸／先進製造業增值稅最新優惠政策

2023年9月大陸稅務總局發布43號公告，在2023年到2027年期間，先進製造業企業可按當期可抵扣進項稅額加計5％，抵減應繳納的增值稅稅額，可加計抵扣的進項稅額不含跨境業務相關進項，但要注意的是，適用企業需同時滿足三個條件：高新技術企業、製造業、增值稅一般納稅人。

2024年6月工信部、財政部、稅務總局聯合頒布《關於2024年度享受增值稅加計抵減政策的先進製造業企業名單制定工作有關事項的通知》（工信廳聯財函〔2024〕248號），台商要特別注意，須在2025年4月10日前，在高新技術企業認定管理工作網提交申請材料，至於需關注的補充新規分析如下：

一、製造業銷售額統計口徑

2023年1月1日至12月31日期間，台商從事製造業務相應發生的銷售額，合計占全部銷售額比重50％（不含）以上，全部銷售額及製造業產品銷售額均不含增值稅。之所以特別指出不含稅銷售額，可能是上一年度有些涉及進出口業務的企業，為增加適用銷售額比重，將銷項稅額統計到境內銷售額。

委託加工產品的銷售額不計入製造業銷售額是另一個重磅更新。如果高新企業本身不從事生產加工，而是將產品委外生產，該部分銷售額不計入製造業銷售額；對於偏重於研發和設計的高新技術企業影響非常重大，可能失去加計抵減資格。受託加工企業如果符合先進製造業企業標準，可以將加工費計入製造業銷售額，但要注意是加工費，不可以含產品原材料成本。

二、2023年已進入名單的企業享受政策時限

適用政策的企業名單每年須重新制定，2023年已進入名單的企業，今年還需要繼續申請。根據高新證書有效期限分以下情況處理：

1、高新證書在2023年到期，2023年未重新申請高新企業資格或重新申請高新資格但未獲通過，即2024年不具備高新資格的台商，則2024年不能享受加計抵減優惠政策。

2、高新證書在2024年到期，2024年6月30日暫停享受政策。自7月起若重新成功申請進入名單，可享受政策到2024年12月31日；若未能進入今年的名單，未進入名單的原因不是因為取消高新資格，或高新資格到期，或被列入不再享受政策的企業名單，則名單發佈之月起不再享受優惠。

3、高新證書在2024年內全年有效，跟今年高新證書到期的處理邏輯基本一樣，不同之處在於成功進入今年名單，可享受政策到2025年4月30日。

4、高新證書被取消的企業，會被列入不再享受政策的企業名單，名單註明不再享受政策的時間，稅務部門會從當月起停止加計抵減，已經計提的加計抵減需要轉出，已實際加計抵減的則要追繳。

三、2024年新認定的高新企業享受政策時限

2024年新申請以及重新申請成為高新技術企業的台商製造業企業，自9月起若重新成功申請進入名單，從2024年1月1日到2025年4月30日可以享受加計抵減優惠政策。

四、關於分支機構新規定

先進製造企業的分支機構能否享受優惠政策，須分兩種情況考慮：

1、增值稅匯總繳納的企業，總公司需要匯總計算各分支機構銷售額和比重進行申報，分支機構不單獨享受優惠政策，進入名單後的總公司可享受政策。

2、非增值稅匯總繳納的企業，在分公司為製造企業前提下，總公司和分支機構分別計算製造業銷售額比重分別進行申報，進入名單後的總公司、分支機構可分別享受政策。

(本文發自上海，網址www.mychinabusiness.com)