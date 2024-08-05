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陸生豬養殖業 賺錢了

經濟日報／ 記者謝守真／綜合報導

大陸生養殖業整體轉虧為盈，龍頭企業牧原股份2024年半年報顯示，上半年淨利人民幣8.29億元，而去年同期虧損人民幣27.79億元。分析認為，主因該公司生豬出欄量、生豬銷售均價較去年同期上升，且生豬養殖成本較去年同期下降。

觀察者網指出，在大陸市場上，不僅是龍頭企業，整個生豬養殖業正迎來變化。中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員朱增勇說，「目前，（大陸）全國豬隻養殖場出欄1頭120公斤生豬，平均約獲利（人民幣）400、500元。」

報導提到，以今年上半年整體情況看，大陸全國生豬平均價格為人民幣15.63元/公斤，年增3.4%，加上成本下降，上半年生豬養殖微幅獲利。

具體來看，生豬養殖業整體轉虧為盈，也與飼料價格走低有關。從飼料成本來看，大陸今年上半年玉米和豆粕價格大幅回落，均價分別為人民幣2.60元/公斤和3.85元/公斤，分別較去年同期走低12.6%和16.8%。

人民幣 均價

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