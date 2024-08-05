債券基金夯 陸投資人追捧

受益於債券牛市和存款搬家，債券型基金成為今年最受大陸投資者追捧的產品之一。

資料顯示，大陸債券型基金規模今年第2季淨增人民幣1.27兆元，歷史首次突破人民幣10兆元，達到10.43兆元（約新台幣47.5兆元）。

而債券基金火熱與「債牛」行情有關。證券時報報導，大陸今年以來已有超300檔債券型基金年內收益率超過4%，表現遠超往年同期表現，甚至優於很多機構預期。

對於債市火熱，機構普遍認為，背後主因在於一系列寬鬆政策以及利率密集下調。包括7月以來，人行陸續下調7天期逆回購公開市場操作利率，從1.8%下調至1.7%，貸款市場報價利率（LPR）接著下調10個基點，中期借貸便利（MLF）利率也意外下調20個基點至2.3%。

博時基金則認為，當前債券殖利率的下行，尤其是超長債國債殖利率的下行，更多地受益於風險偏好的下行，是市場「Flight to safety」（擇安全而棲）的結果。

截至本月2日，大陸國債期貨30年期主力合約漲0.27%，再創歷史新高。

30年國債ETF、10年地方債ETF、政金債券ETF、活躍國債ETF等2日盤中也創出歷史新高。

此外，近十年大陸債券型基金指數的年化波動率、最大回檔幅度為2.40%、-5.00%，遠小於上證指數同期19.78%、-52.30%的年化波動率、最大回檔幅度。從歷史走勢也能看出，債券基金殖利率曲線相比上證指數明顯更為平滑。