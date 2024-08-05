陸ETF規模躍亞洲第二 總市值衝上11兆元...迎五大趨勢

上交所發布大陸指數股票型基金（ETF）行業發展報告，截至今年6月底，境內交易所掛牌上市的ETF數量達到967檔，總規模達人民幣2.48兆元（約新台幣11.28兆元），較2023年底增長21%，位列亞洲第二、全球第八。

其中權益類ETF（主要為股票型ETF）市值達到人民幣1.81兆元（約新台幣8.24兆元），創歷史新高，約占A股總市值的2.2%。大陸業內認為，被動式投資逐漸成為市場風潮，大陸ETF市場迎來發展機遇期。

上交所ETF行業發展報告重點

報告指出，2024年是大陸境內ETF市場成立20周年。指數化投資市場規模從人民幣0到1兆元，大陸用了17年；而從人民幣1兆到2兆則僅用三年，顯示ETF投資正受到投資者青睞。

從產品布局來看，大陸境內ETF投資產品中，股票型ETF規模人民幣1.81兆元，占比73%；跨境ETF規模人民幣3,166億元，占比13%；貨幣型ETF規模人民幣1,859億元，占比8%；債券型ETF規模人民幣1,095億元，占比4%；商品ETF規模527億元，占比2%。

2024年上半年，大陸境內ETF規模增長人民幣4,309億元。新發產品部分，今年上半年大陸市場新增87檔產品上市，其中69檔為股票型ETF。

存量產品方面，滬深300、上證50、中證500、中證1000等寬基（市值型）旗艦ETF規模大幅增長，其中易方達、華泰柏瑞滬深300ETF規模增量位居第一、第二。

ETF規模持續增長同時，資金淨流入也加速。2024年上半年資金淨流入排名前20產品，大陸境內四檔滬深300ETF易方達、華泰柏瑞、嘉實和華夏位列其中，分別排名第6、第7、第13和第14。

報告認為，下半年ETF行業將有五大趨勢：一是指數體系更加豐富，指數化投資不斷發展；二是ETF產品將圍繞科技自立自強、央企估值回歸、綠色環保節能、多層次資本市場建設等概念發展；三是在落實「科創板八條」下服務新質生產力；四是拓展ETF互聯互通；五是ETF配套機制不斷完善，包括推進科創板ETF納入基金通平台等。

在2024年上半年各交易所排名中，上交所ETF成交額位列亞洲第一、全球第三，規模位列亞洲第二、全球第八。

上交所寬基ETF（含指數增強型）132檔，規模合計人民幣9,508億元，占滬市股票ETF規模的70%，規模較2023年底相比增長47%。