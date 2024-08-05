大陸跨境電商海外受挫 連環爆

大陸跨境電商接連海外受挫，其中，快時尚巨頭SHEIN（希音）靠著低廉的價格受到全球各地消費者喜愛，卻不斷傳出產品安全問題。主打價格戰的Temu進軍泰國，引起當地中小業者憂慮，傳出泰國總理下令調查其是否合法繳稅。

德國媒體近日引述專業刊物Oekotest（生態試驗）的檢測指出，SHEIN的部份產品含有大量有毒化學物質，在抽檢的產品中，逾三分之二的SHEIN產品都未能通過測試。

不只在德國，韓聯社日前報導，首爾市政府6月起為期一個月對SHEIN、Temu和阿里巴巴旗下全球速賣通（AliExpress）等平台銷售的330款商品進行檢測，調查發現SHEIN的一款女性內褲含有超標2.9倍致癌物質，另有兩款口紅檢出紅色葡萄球菌，還有四種美甲產品的鎳含量也超標達97.4倍，恐引起皮膚炎及導致肝功能受損問題。

據位於德國科隆的貿易研究所IFH今年5月公布一項調查顯示，Temu和SHEIN的知名度和使用率與去年相比大幅上升：91%的人知道這些平台，43%的人使用它們，均比去年高出了十多個百分點。調查還顯示，SHEIN的訂單頻率較2023年翻了一倍以上，22%的用戶每月至少在該平台上購物一次。

與此同時，IT之家引述Thaipbsworld報導，泰國總理賽塔已責成數位經濟和社會部、稅務局和警方調查拼多多旗下電商平台Temu是否遵守泰國法律並繳納所需稅款。

Temu泰國站近日已經正式上線，這也是Temu在東南亞市場繼馬來西亞、新加坡與菲律賓之後的第四個網站。