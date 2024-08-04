大陸擬改碳減排目標設定方式 達峰值後採總量控制

中國國家發展和改革委員會近日宣布，中國正計劃對設定氣候目標的方式做出重大改變，將對二氧化碳排放採總量控制，而不是與經濟成長相連。

法新社報導，中國擁有14億人口和龐大製造業，是目前世界上最大的溫室氣體排放國。科學家認為，溫室氣體會造成氣候變遷，以及使極端天氣更加頻繁和強烈。

中國迄今為止的氣候目標，都是以經濟成長的碳強度為標準，這意味它設定的目標是減少每單位經濟產出的碳排。

中國強大的國家發展和改革委員會表示，一旦碳排達到峰值，「將實施以總量控制為主的碳排放雙控制度」。中國的目標是在2030年底前達到碳排放峰值。

綠色和平中國分部（Greenpeace China）分析師姚喆（Yao Zhe，音譯）表示：「中國正逐步將減排與經濟成長脫鉤。這種新做法將有助中國的國內行動與其國際承諾保持一致。」

雖然中國已承諾在2030年底前達到碳排放峰值，並在2060年底前達成碳中和，專家認為，中國預計會因為這項新做法設定新的氣候目標。

根據「巴黎協定」（Paris Agreement），各國應於「國家自定貢獻」（Nationally Determined Contributions, NDC）的計畫中概述他們打算如何為應對氣候變遷的集體努力做出貢獻。

為實現全球氣候目標，各國應在聯合國（UN）規定的2025年2月10日截止日期前，提交2035年NDC更新目標。

智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society PolicyInstitute, ASPI）氣候專家李碩（Li Shuo，音譯）告訴法新社：「（中國）國家自定貢獻將包含以2035年為目標年的絕對減排目標。中國已承諾會在2025年2月前公布。」

「這將是我們首次看到中國的絕對減排目標。」

為達成氣候目標，亞洲巨人中國正在大規模擴展再生能源裝置容量。根據專家說法，如果中國的再生能源容量繼續以創紀錄的速度擴張，中國的碳排可能已在2023年達到峰值。