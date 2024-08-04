快訊

Live／麟洋配拚戰衛冕金牌 強碰頭號種子大陸組合

鳳梨指控遭舊愛盜刷信用卡 消費明細赫見汽車旅館開房

奧運桌球／8強擊敗林昀儒 17歲勒布朗奪銅寫單打最年輕奪牌紀錄

大陸擬改碳減排目標設定方式 達峰值後採總量控制

中央社／ 北京4日綜合外電報導

中國國家發展和改革委員會近日宣布，中國正計劃對設定氣候目標的方式做出重大改變，將對二氧化碳排放採總量控制，而不是與經濟成長相連。

法新社報導，中國擁有14億人口和龐大製造業，是目前世界上最大的溫室氣體排放國。科學家認為，溫室氣體會造成氣候變遷，以及使極端天氣更加頻繁和強烈。

中國迄今為止的氣候目標，都是以經濟成長的碳強度為標準，這意味它設定的目標是減少每單位經濟產出的碳排。

中國強大的國家發展和改革委員會表示，一旦碳排達到峰值，「將實施以總量控制為主的碳排放雙控制度」。中國的目標是在2030年底前達到碳排放峰值。

綠色和平中國分部（Greenpeace China）分析師姚喆（Yao Zhe，音譯）表示：「中國正逐步將減排與經濟成長脫鉤。這種新做法將有助中國的國內行動與其國際承諾保持一致。」

雖然中國已承諾在2030年底前達到碳排放峰值，並在2060年底前達成碳中和，專家認為，中國預計會因為這項新做法設定新的氣候目標。

根據「巴黎協定」（Paris Agreement），各國應於「國家自定貢獻」（Nationally Determined　Contributions, NDC）的計畫中概述他們打算如何為應對氣候變遷的集體努力做出貢獻。

為實現全球氣候目標，各國應在聯合國（UN）規定的2025年2月10日截止日期前，提交2035年NDC更新目標。

智庫亞洲社會政策研究所（Asia Society PolicyInstitute, ASPI）氣候專家李碩（Li Shuo，音譯）告訴法新社：「（中國）國家自定貢獻將包含以2035年為目標年的絕對減排目標。中國已承諾會在2025年2月前公布。」

「這將是我們首次看到中國的絕對減排目標。」

為達成氣候目標，亞洲巨人中國正在大規模擴展再生能源裝置容量。根據專家說法，如果中國的再生能源容量繼續以創紀錄的速度擴張，中國的碳排可能已在2023年達到峰值。

再生能源 巴黎協定 氣候變遷 減排 碳排放

延伸閱讀

培養員工成減碳小尖兵 金控陸續導入內部碳定價機制

自詡「傳道士」 童子賢：不排斥任何降低碳排的能源

新光醫院完成碳盤查 外購電力占比逾5成將設熱電共生系統減碳

降低碳排放 華航與鴻霖全球運輸簽署永續航空燃油MOU

相關新聞

一度破7.20關卡！人民幣匯率升 機構：漲勢與陸經濟修復和利率走向有關

人民幣兌美元匯率近期走強，在岸、離岸兌美元匯率一度雙雙升破7.20關卡，這也是其近三個月首次升破7.20的關口。市場分析...

AI伺服器需求強勁 工業富聯上半年淨利大增22%

鴻海集團旗下大陸Ａ股上市公司工業富聯4日發布2024年半年度業績快報，顯示上半年淨利為人民幣87.39億元（約新台幣39...

逾百家上下游企業共同發起 中國低空經濟聯盟成立

為發展低空客貨運輸，中國低空經濟聯盟正式成立，將協助有關部門制定行業標準，推動低空經濟高質量發展。據中新網報導，中國低空...

間接印證疲軟走勢…陸35個大中型城市房價收入比 5年來下滑26%

在房市交易陷入衰退、房價大幅下跌下，中國財經媒體報導，35個中國大中型城市的房價收入比平均值，已從2019年的16.03...

韓7月對陸出口復甦 大陸再次榮登南韓最大出口國

韓聯社引述南韓產業通商資源部和南韓貿易協會4日數據指出，7月，南韓對大陸出口年增14.9%，為114億美元，這一數據是近...

提陸「分4年、動用1兆美元」救房市 IMF建議遭拒絕

國際貨幣基金（IMF）2日建議中國政府，未來4年每年以GDP的約5.5%、亦即近1兆美元資金，直接用於建成並交付未完工的...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。