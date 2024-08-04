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逾百家上下游企業共同發起 中國低空經濟聯盟成立

聯合報／ 記者賴錦宏／即時報導
中國民用航空中南地區管理局日前向億航智慧頒發了全球首張無人駕駛載人航空器生產許可證（PC），這是全球eVTOL產業首張生產許可證。（微博照片）
中國民用航空中南地區管理局日前向億航智慧頒發了全球首張無人駕駛載人航空器生產許可證（PC），這是全球eVTOL產業首張生產許可證。（微博照片）

為發展低空客貨運輸，中國低空經濟聯盟正式成立，將協助有關部門制定行業標準，推動低空經濟高質量發展。據中新網報導，中國低空經濟聯盟理事會成立儀式暨中國低空經濟高質量發展圓桌會議8月3日在北京舉行。

中國低空經濟聯盟執行理事長兼秘書長羅軍說，發展低空經濟對於刺激中國大陸立體空間資源、推動經濟結構調整和傳統產業轉型升級具有重要意義。

當前大陸低空經濟行業整體仍處於起步初期。對此，羅軍認為要通過市場配置資源，通過市場培育生態，發揮行業聯盟的引領和帶動作用，攜手低空經濟熱點城市共同打造一批可以快速複製的應用場景，並協助有關部門制定行業標準，完善配套設施，從而推動低空經濟高質量發展。

中國民用航空飛行學院航空電子電氣學院院長朱新宇認為，中國低空經濟聯盟要做好低空全維度協同共享的平台，實現各低空經濟要素方的交流共享。

該聯盟由中國民航二所、沃飛長空、時的科技、沃蘭特、億航智能、峰飛航空等100多家上下游企業及行業科研機構共同發起創立。

另一方面，全球低空經濟論壇將於10月中旬在北京舉行，屆時將有1500多名大陸國內外行業龍頭企業和嘉賓圍繞航空飛行器、技術路線、商業模式、空中安全、監管規則、低空產業等20多個議題展開討論。

北京

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