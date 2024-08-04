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間接印證疲軟走勢…陸35個大中型城市房價收入比 5年來下滑26%

中央社／ 台北4日電
中國財經媒體報導，35個中國大中型城市的房價收入比平均值，已從2019年的16.03，下降到今年的11.87，整體降幅高達26%，間接印證5年來中國房價的疲軟走勢。中新社資料照
中國財經媒體報導，35個中國大中型城市的房價收入比平均值，已從2019年的16.03，下降到今年的11.87，整體降幅高達26%，間接印證5年來中國房價的疲軟走勢。中新社資料照

在房市交易陷入衰退、房價大幅下跌下，中國財經媒體報導，35個中國大中型城市的房價收入比平均值，已從2019年的16.03，下降到今年的11.87，整體降幅高達26%，間接印證5年來中國房價的疲軟走勢。

中國房地產報今天報導提到上述內容，但這項報導所強調的，則是「居民購房壓力正在得到有效緩解」。該報是中國國家住房和城鄉建設部主管的報紙。

報導指出，近年來中國房地產市場進入「周期性調整」，住宅銷售面積較歷史高峰累計下滑近50%，多數城市房價也出現「深度調整」，總體回調幅度超過25%。

這項報導提到，房價收入比是反映居民購房壓力的重要指標，並強調「隨著房價的回落，以及居民可支配收入的逐年提高，居民購房壓力正在得到有效緩解」。

根據報導，2019年中，中國房地產報曾針對35個典型大中型城市的房價收入比進行統計分析。今年再以相同口徑再次梳理這一指標，結果顯示，同樣35個大中型城市的房價收入比均值，已從2019年的16.03，下降到今年的11.87，整體降幅達26%。

報導不忘強調，這一指標變化，也進一步印證了「居民購房壓力正在得到有效緩解的客觀現實」。

主管 壓力 房地產

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