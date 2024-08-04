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提陸「分4年、動用1兆美元」救房市 IMF建議遭拒絕

中央社／ 台北4日電
國際貨幣基金（IMF）2日建議中國政府，未來4年每年以GDP的約5.5%、亦即近1兆美元資金，直接用於建成並交付未完工的預售屋，或向購屋者提供補償。路透
國際貨幣基金（IMF）2日建議中國政府，未來4年每年以GDP的約5.5%、亦即近1兆美元資金，直接用於建成並交付未完工的預售屋，或向購屋者提供補償。路透

國際貨幣基金（IMF）2日建議中國政府，未來4年每年以GDP的約5.5%、亦即近1兆美元資金，直接用於建成並交付未完工的預售屋，或向購屋者提供補償。但IMF中國執行董事張正鑫卻指此舉並不合適，因為可能導致預期心理，造成「道德風險」。

華爾街日報引述道瓊通訊社（Dow Jones Newswires）報導，指中國當局反對IMF這項房市救市計劃，削弱了外界對中國採取更有力措施重振房市的希望。

根據報導，IMF工作人員在2日發布的報告中，建議中國政府提供直接資金，「建成並交付未完工的（房屋）預售案，或向購屋者提供補償」，並認為中國政府還可考慮，將一些不可行的房地產建案，轉為保障性住房建案。

報導指出，報告指出，中國中央政府的這類支持，應作為「一次性措施」提供，以避免外界認為這是在救助房地產開發商。報告並補充說，「資產應以足夠低廉的成本收購，以支持應在某一日期前預售完畢，且無法透過市場融資完工的房屋」。

據IMF估計，如果實施這項計劃，4年內每年可能耗費中國國內生產毛額（GDP）約5.5%。而據華爾街日報以2023年中國的GDP計算，這意味著需要近1兆美元（約新台幣32.6兆元）的資金。

報導指出，「中國政府一名代表」（指張正鑫）對IMF的建議給予反駁，並主張以市場化方式解決中國大量的爛尾樓問題。張正鑫表示，中央政府直接提供財政支持是不合適的，因為這可能導致外界預期政府「未來會出手救助」，進而造成「道德風險」。

這項報導認為，儘管IMF的提議已被中方駁回，但IMF對救市計劃所需資金的評估，暗示著中國領導人在結束房市危機上面臨重大挑戰。房市危機已成為中國這個世界第2大經濟體的主要拖累因素。而事實證明，中國政府至今推出的救市措施，不足以扭轉局面。

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