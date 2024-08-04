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AI伺服器需求強勁 工業富聯上半年淨利大增22%

聯合報／ 記者謝守真／即時報導
工業富聯4日發布2024年半年度業績快報顯示，今年上半年淨利為人民幣87.39億元（約合新台幣397億元），較去年同期走升22.04%。新華網
工業富聯4日發布2024年半年度業績快報顯示，今年上半年淨利為人民幣87.39億元（約合新台幣397億元），較去年同期走升22.04%。新華網

鴻海集團旗下大陸Ａ股上市公司工業富聯4日發布2024年半年度業績快報，顯示上半年淨利為人民幣87.39億元（約新台幣397億元），較去年同期大增22.04%。

據證券時報消息，工業富聯最新業績快報指出，經初步核算，2024年上半年度，公司實現營業收入人民幣2,660.9億元，比2023年同期增加593.1億元，增幅28.69%；實現歸屬於上市公司股東的淨利潤人民幣87.4億元，較2023年同期增加15.8億元，走升22.04%。

工業富聯表示，業績變動主要原因為受惠於人工智慧（AI）伺服器強勁需求成長，公司憑藉覆蓋AI全產業鏈垂直整合能力，雲端運算業務營收成長強勁，其中AI伺服器產品營收倍比成長，呈現加速成長趨勢，雲端服務商營收佔比持續提升，帶動公司營收及獲利能力成長。

工業富聯續指，緊貼數位經濟與AI發展機遇，透過先進技術研發及產能佈局，使得雲端運算、網路通訊等板塊在業界取得顯著領先優勢。

此外，工業富聯提到，公司未來將持續推動AI生態系的發展及應用，完善全球產能布局，積極加大研發投入，更能滿足客戶在新產品開發、快速量產、全球交付等方面的需求。同時，其將持續專注於AI產業價值鏈上游的GPU模組、基板及後端AI伺服器設計與系統整合等業務，充分利用全產業鏈智慧製造及研發優勢，為客戶提供完整解決方案。

據悉，工業富聯主營業務為雲端運算、通訊行動網路設備及高階精密結構件、工業互聯網。值得注意的是，該股最近90天內共有13家機構給予評級，買入評級11家，增持評級2家；過去90天內機構目標均價為29.5。

人民幣 工業富聯 業績 網路

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