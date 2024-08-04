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大陸推宅基地使用權「自願有償退出」 寄望城鎮化提振經濟

中央社／ 台北4日電

中國當前正加速推動城鎮化以拉動經濟，由於加快農業轉移人口市民化，官方提出對農民宅基地使用權「自願有償退出」，但土地是農民的命脈，官員坦言相關政策必須穩慎。

中共20屆三中全會7月下旬審議通過了「中共中央關於進一步全面深化改革、推進中國式現代化的決定」（簡稱「決定」）。其中，在「完善城鄉融合發展體制機制」部分提到：「保障進城落戶農民合法土地權益，依法維護進城落戶農民的土地承包權、宅基地使用權、集體收益分配權，探索建立自願有償退出的辦法」。

港媒明報今天解讀三中全會的文章中提到，當局推動「自願有償退出」，旨在盤活農村土地，緩解用地緊張。但土地是農民的命脈，進城後是否放棄土地承包權、宅基地使用權等，一直備受關注。

在中國大陸，農村宅基地是農村村民用於建造住宅及其附屬設施的集體建設用地，個別農民擁有使用權。根據中國「土地管理法」規定，農民轉讓宅基地後，就不能再申請宅基地。

農業農村部黨組書記韓俊上月強調，宅基地使用權退出政策一定要穩慎，「要給農民留個後路」。因此「決定」也提出，允許農戶透過出租、入股、合作等方式盤活利用合法擁有的住房；推進農村集體經營性建設用地入市改革，健全土地增值收益分配機制。

文章說，中國政府把新型城鎮化視為挖掘內需潛力和發展動能的重要手段。當農民進城轉為市民後，消費需求將得到釋放。據測算，城鎮化率每增長1個百分點，每年可以新增人民幣2000多億元（下同，逾新台幣9000億元）的消費需求，可以拉動1兆元規模的新增投資需求。

中國國務院7月30日發布的「深入實施以人為本的新型城鎮化戰略五年行動計劃」提出，5年計畫完結時，常住人口城鎮化率提升至接近70%。按2023年的66.16%城鎮化率計算，也就是增加了7680多億元消費需求、3.84兆元新增投資。

中共 國務院 機制 農民

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