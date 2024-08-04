一度破7.20關卡！人民幣匯率升 機構：漲勢與陸經濟修復和利率走向有關

人民幣兌美元匯率近期走強，在岸、離岸兌美元匯率一度雙雙升破7.20關卡，這也是其近三個月首次升破7.20的關口。市場分析，主因是同為亞洲貨幣的日圓走強帶動，再來美元指數走弱。同時，美元降息的預期，越來越強烈。另，美國聯準會可能在8月或9月，就結束升息周期，轉入降息周期。機構稱，人民幣漲勢能否延續，將取決於大陸經濟預期的修復和利率走向。

中新網指，8月2日零時至8月3日零時間，在岸人民幣兌美元即期匯率從最低點7.2440漲到最高點7.1524，離岸人民幣對美元即期匯率則從最低點7.2539漲到最高點7.1429，上漲幅度分別為916個基點和1110個基點。

中金公司研究報告稱，外部環境變化導致套息交易平倉以及穩匯率政策發力，或是人民幣匯率近期反彈的兩個主要原因。中國社會科學院學部委員余永定表示，一般而言，人民幣匯率的變動與美元指數的變動是反方向的。

值得注意的是，與此次人民幣大漲幾乎同步的是，美元指數於8月2日大跌，滑落至103區間，最低時觸及103.12。平安證券首席經濟學家鐘正生認為，人民幣急升存在三大宏觀基礎，即一是美元指數回落；二是中國穩增長政策加碼；三是貿易順差新高。同時，日元升值也是人民幣急升的觸發因素之一。

鐘正生續指，「2023年來人民幣與日元匯率保持高度相關性」，主要源於二者都具備套息交易中低息貨幣屬性。盡管中美利差寬度不及日美利差，但人民幣匯率今年來的低波動狀態，使得人民幣作為套息貨幣的屬性並不弱於日元，從而二者走勢邏輯有相通之處。「近期日元強勁升值，美股科技股調整，進一步催化日元套息交易平倉，對人民幣產生了情緒上的牽引。」

同時，美元降息的預期愈發強烈。澎湃新聞分析，有了美元降息的預期後，就會為大陸帶來兩結果：一是外貿公司的美元資產，集中結匯。在人民幣走弱的時候，外貿公司會普遍選擇，囤積美元，延長結匯日期，以賺取更多的匯率差；二是美元資本會從美國流出。投資者原來投資美股，是因為美元資本走強，收益更高。但當美元降息時，就沒必要把錢放在美國的銀行。

此外，對於人民幣漲勢能否延續，中金公司稱，一方面取決於大陸經濟預期的修復和利率走向，另方面則更取決於海外經濟金融形勢的變化。「若未來海外資產回報下降，波動性系統性上升，就將有利於跨境資本回流和人民幣走強。」未來人民幣匯率系統性升值的條件或與海外經濟和利率的下行周期重合。

余永定則說，「恢復投資者和消費者對經濟增長的信心是實現匯率穩定的關鍵。」人民幣匯率會否出現反彈，關鍵在於2024年大陸是否能夠實現5%左右的經濟增速目標。

他建議，大陸央行應繼續對匯率採取「善意忽視」政策，不宜過多擔憂匯率貶值（除非出現明顯的國際投機資本做空人民幣的活動），貨幣政策應與財政政策協同發力，進一步打開貨幣政策空間。