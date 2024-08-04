陸豬隻養殖轉虧為盈 專家：下半年豬價仍維持較高價格

大陸生豬養殖業整體轉虧為盈，大陸生豬養殖龍頭企業牧原股份近日發布2024年半年度報告顯示，上半年淨利人民幣8.29億元（下同），而上年同期為虧損27.79億元，這也表示牧原股份今年上半年經營業績實現轉虧為盈。有分析認為，主要原因為報告期間該公司生豬出欄量、生豬銷售均價較去年同期上升，且生豬養殖成本較去年同期下降。

大陸網路媒體《觀察者網》指出，在大陸市場上，不僅是龍頭企業，整個生豬養殖業正迎來變化。中國農業科學院北京畜牧獸醫研究所研究員、農業農村部豬肉全產業鏈監測預警首席分析師朱增勇說，「目前，（大陸）全國豬隻養殖場出欄1頭120公斤生豬，平均約獲利400、500元。」

報導提到，以今年上半年整體情況來看，大陸全國生豬平均價格為15.63元/公斤，年增3.4%，成本明顯下降，帶動上半年生豬養殖微幅獲利。1月生豬價格偏低，14.52元/公斤，養殖場出欄1頭120公斤生豬，平均虧損150元左右。自2月開始，豬價整體回升，2月至4月生豬養殖小幅或微幅虧損，虧損幅度在50元上下。

此後，在供給斷檔預期、二次育肥、市場推漲情緒等因素刺激下，豬價開啟上漲模式。 5月份，全國豬價回到成本線以上，養殖業開始微幅獲利。 6月份，豬價大幅上漲，達18.15元/公斤，季增16.4%，年增26.1%。

具體來看，生豬養殖業整體扭虧為盈，也與飼料價格走低有關。從飼料成本來看，大陸今年上半年玉米和豆粕價格大幅回落，均價分別為2.60元/公斤和3.85元/公斤，年比分別走低12.6%和16.8%，當前價格較上年末分別每噸下降超過500元和1200元。「飼料原料價格回落帶動飼料價格較前一年明顯下降。」

而從不同養殖場戶來看，有些家庭農場由於生產效率相對較高，養殖成本在每公斤十四五元，上半年均能實現小幅盈利，但如果養殖效率低，成本高於16元/公斤，上半年仍整體呈現虧損。不過整體來說，進入6月份，養殖場戶和養殖業已獲利。

關於後期行情走勢，朱增勇認為，「下半年尤其是三季生豬價格仍將維持較高價格」，玉米和豆粕價格也將維持低點運作。下半年，生豬養殖業將維持小幅到中等獲利水平，帶動全年生豬養殖維持較好收益，扭轉去年全年虧損的局面，有利於生豬產業情勢好轉及產需良性循環。

朱增勇建議，養殖戶應理性看待當前階段性、季節性的豬價上漲以及未來行情，在豬價上漲階段順時順勢出欄，避免壓欄錯過豬價行情。