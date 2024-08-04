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蘇州工業園區科員實名舉報貪腐 商務局長被查

中央社／ 台北4日電

一名蘇州工業園區商務局科員，在網路實名舉報園區商務局長祝歡等人集體貪腐。據蘇州市專項工作組2日通報，初步調查發現園區存在圍標串標等問題，已對祝歡立案調查並暫停其職務。

中國一名自稱畢業於北京清華大學的蘇州工業園區商務局科員馬翔宇，7月28日在微博上發布影片及信函，實名舉報蘇州工業園區商務局長祝歡等人存在圍標串標、進行利益輸送、向省委巡視組提供虛假材料等問題，涉案金額至少有人民幣1700萬元（約新台幣7687萬元）。

據財新網報導，此次舉報涉及畢馬威、普華永道等國際商業諮詢公司，以及有地方國資參股背景會展公司，當地已成立專項工作組展開核查調查。

蘇州日報2日報導，經初步核查，2021年至2023年，蘇州工業園區商務局2個諮詢類項目和3個服務類項目的採購中，存在違反相關規定內定供應商及圍標串標等問題，該局接受蘇州工業園區黨工委巡察時提供不實材料。蘇州市紀委監委已對蘇州工業園區商務局黨組書記、局長祝歡立案調查，蘇州市委已暫停其職務。

蘇州市專項工作組表示，8月2日，專項工作組和馬翔宇進行當面交流，並將保持溝通，充分聽取其意見，對其反映的其他問題將依規依紀依法持續跟進核查處理。

據財新網報導，馬翔宇事後表示，現在唯一的想法就是希望以這個案子為契機，至少蘇州的公職人員們往後都能選擇依法依規地履職，「如果公職人員只能在違法違規，或者被排擠打壓，這兩條路中選一條的話，這是很悲哀的。」

材料

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