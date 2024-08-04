陸多家車企漲價 價格戰趨緩

自德國汽車大廠寶馬（BMW）在7月退出大陸車市價格戰，各系新車陸續上調價格，目前已有約十家車企跟進寶馬步伐。最新消息指出，理想汽車將收縮權益，8月理想L6的補貼政策將減少，原本優惠人民幣5,000元的活動將於8月中結束。

繼BMW全系產品價格上調人民幣3萬元到5萬元不等，奧迪和賓士也逐步收縮優惠力道。上海BMW銷售人員表示，「寶馬現在已經開始退出價格戰，我們可能會減量生產，保證質量，不會再像以前一直讓價了。」

第二波退出價格戰為本田、豐田、大眾（福斯）、富豪等主流外資或合資品牌，從7月起調整終端政策，降低終端優惠力度，或不再進一步降價。

第三波則輪到大陸自主品牌。此前在車市掀起降價潮的「卷王」比亞迪，7月25日上市的2025款宋PLUS DM-i，售價相較老款榮耀版車型上調人民幣6,000元，但增加多項配置，以及升級智慧座艙、混動技術等。

藍鯨財經指出，大部分車企終端「漲價」是相對於此前較大優惠折扣價格而言，也就是說優惠幅度減少了，消費者後續買車或許將會越來越貴。

大陸乘聯會秘書長崔東樹此前發文表示，下半年的價格戰可能會出現趨緩的現象。