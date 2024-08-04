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「聰明錢」逃離美股 高盛：對沖基金轉進陸股

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
大陸股市示意圖。 路透
大陸股市示意圖。 路透

高盛數據顯示，被視為市場「聰明錢」的對沖基金正在逃離美股，湧入包括中國大陸等亞洲新興市場股市。智通財經報導，對沖基金連續第三周總體拋售全球股票。其中，這些基金對北美股票的賣盤規模超過了買入其他地區股票的買盤。

分地區來看，數據顯示，亞洲新興市場是對沖基金淨買進股票規模最多的地區。截至2日，對沖基金對中國股票的買盤為近三周來首次實現淨買入，並創兩個月來最大淨買入規模。

高盛數據顯示，對沖基金對指數和ETF等宏觀產品的投資規模連續第二周呈現淨賣出，以空頭賣出為主。分行業看，對沖基金以2023年8月以來最快的速度拋售全球醫療健康板塊的個股，以多頭賣出為主。與此同時，非必需消費品是對沖基金資金淨買入最多的板塊，最近五周，該板塊的基金投資有四周呈淨買入。

在子行業層面，餐飲和休閒、綜合零售、紡織、服裝和奢侈品是淨買入最多的行業。賣出的行業中，對沖基金繼續從必需消費品中撤資，最近八周，該板塊有七周的投資資金流呈淨賣出。

華爾街見聞報曾提到，美股遭遇「歷史性大切換」，投資者正在配置股市的資金從科技股轉投入其他此前上漲滯後的類股。但必需消費品卻未能搭上美股輪動的順風車。

為什麼消費股「漲不動」？分析認為，從財報業績看，美國必需消費品行業企業財報顯示定價能力參差不齊，尤其是美國低收入消費者群體已經對高價格疲憊不堪，這在某種程度上削弱了該類股在投資組合中的傳統防禦性地位。

新興市場 板塊 美股

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