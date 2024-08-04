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人行顧問示警低通膨陷阱

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導

中國人民銀行（大陸央行）貨幣政策委員、北京大學國家發展研究院院長黃益平，日前在陸媒發表文章，罕見批評大陸經濟政策過於保守，建議大陸政府加大財政刺激，防止經濟陷入「低通膨陷阱」，將通膨2%至3%定為剛性目標。

騰訊新聞報導，黃益平認為，大陸政府要加強財政、貨幣跟行業間的調節，應改變「重投資、輕消費」的政策理念。他表示，政府應理直氣壯採取支持消費成長的財政手段，包括讓農民工在城市落戶，直接給老百姓發錢。

黃益平表示，「經濟進入了一個新階段，包括消費、出口甚至投資在內的總需求不再像以前那麼強勁，這實際上也對宏觀經濟政策也提出了新的挑戰。」

他指出，今年以來，大陸經濟持續復甦仍舉步維艱，由於消費支出疲軟掩蓋了強勁的出口表現，經濟成長意外放緩至五個季度以來的最差水平。幾個月來消費者價格（CPI）一直徘徊在零附近，顯示通貨緊縮壓力持續存在。

黃益平主張將CPI目標提高到2%到3%，並以此基準制定政策。他還強調引導市場預期的重要性。並認為政策制定者將高通膨視為持續威脅，因此過去十年，經常將年度CPI成長限制在3%的目標，但「現在經濟容易降溫，很難升溫，如果真的陷入低通膨陷阱，後果將會很嚴重。」

此外，人民銀行近日召開2024年下半年工作會議，會議部署下一階段工作，並提出下半年五項重點工作。包括把著力點更多轉向民生消費、更大力度推動大宗耐用消費品以舊換新落地，並且持續防範化解重點領域金融風險、金融支持融資平台債務風險、房地產金融風險。

通膨 金融風險

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