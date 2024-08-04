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陸銀行存款搬家 流向理財商品

經濟日報／ 記者林宸誼／綜合報導
銀行理財產品小檔案
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從去年底開始，大陸各商業銀行掀起多輪存款「降息潮」，定存利率不斷下調，當前大陸銀行定存利率多降至「1字頭」，吸引力大打折扣，資金也開始「搬家」。上海地區一家股份行的理財經理表示，近期銀行存款利率持續下調，確實刺激了一部分儲戶將資金大幅轉而配置在銀行理財產品。

據經濟觀察報報導，大陸銀行業理財登記託管中心發布的「中國銀行業理財市場半年報告（2024年上）」顯示，截至今年6月末，銀行理財市場存續規模人民幣28.52兆元，較2023年末增加1.72兆元。

報告顯示，今年上半年銀行理財產品收益表現不俗，平均收益率為2.80%，累計為投資者創造收益人民幣3,413億元，年增3.11%。個人投資者數量也在穩步增加，截至6月末，持有理財產品的個人投資者數量為1.2億人，占比98.74%，較年初新增約739萬人。

光大證券金融業首席分析師王一峰表示，測算上半年理財各月年化收益率平均多在3%以上，僅6月為2.9%，理財產品收益率較存款具有比較優勢。

民生銀行首席經濟學家溫彬表示，整體來看，上半年理財市場擴容主要源於債市和「手工補息（利率補貼的一種操作方法）」叫停影響。其中，第1季大陸債市表現有利固定收益收類理財產品淨值修復；同時，隨著存款掛牌利率再度下調和理財收益率改善，比價效應助推理財產品規模增長。4月來「手工補息」叫停，帶動理財產品市場進一步提速。

在這些銀行理財產品中，固定收益類依然最受歡迎。報告顯示，截至6月末，固定收益類產品存續規模為人民幣27.63兆元，占全部理財產品存續規模比例達96.88%，較去年同期增加1.73個百分點。這與銀行理財市場中投資者風險偏好特點緊密相關。截至6月，持有理財產品的個人投資者中，最多的是風險偏好為穩健型的投資者，占比33.82%。

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