人行下半年 擴大促進民生消費

大陸央行近日召開下半年工作會議，提出「把著力點更多轉向惠民生、促消費」及「更大力度推進金融支持大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新落地見效」，相關政策舉措明顯延續中共政治局七月底的會議定調，重心在促進消費。

據大陸央行（中國人民銀行）官網消息，該行一日召開上述會議，黨委書記兼行長潘功勝出席並講話。就下半年工作，會議要求「加大宏觀調控力度，加強逆周期調節」、「增強經濟持續回升向好態勢」。具體包含加大金融對實體經濟的支持力度，「把著力點更多轉向惠民生、促消費」，運用多種貨幣政策工具「推動社會綜合融資成本穩中有降」；此外也將「更大力度推進金融支持大規模設備更新和大宗耐用消費品以舊換新落地見效」。

就貨幣政策，該行將「穩慎扎實推進人民幣國際化」、持續推進本外幣一體化資金池試點，「穩步推進央行間本幣互換和本幣結算合作」，並「堅決防範匯率超調風險」。官方亦宣示將做好金融支持融資平台債務風險化解、防範化解房地產金融風險。

此前中共政治局七月卅日開會部署下半年經濟工作，強調「要以提振消費為重點擴大國內需求，經濟政策的著力點要更多轉向惠民生、促消費，要多管道增加居民收入，增強中低收入群體的消費能力和意願，把服務消費作為消費擴容升級的重要抓手」，大陸國務院也在近日印發「關於促進服務消費高品質發展的意見」，著力「釋放服務消費潛力」。

針對大陸經濟復甦遇阻，近日罕見有體制內學者公開批評宏觀經濟政策偏向保守。大陸央行貨幣政策委員、北京大學國家發展研究院院長黃益平，日前在「騰訊財經」發表文章，直言大陸「宏觀經濟政策刺激力度偏小」，表示現在「經濟進入了一個新階段」，消費、出口、投資在內的總需求不再像以前強勁，實際上也對宏觀經濟政策也提出新挑戰。

黃益平強調，「改變預期，首先要求加大宏觀經濟政策力度，給市場情緒足夠大的衝擊」。

黃益平還促請大陸政府加強財政刺激，追求「溫和通膨」。他以日本如何走出失去的卅年為例，建議將通膨百分之二至三定為剛性目標，以防經濟陷入「預期惡性循環」的「低通膨陷阱」。他更提出，應改變「重投資、輕消費」的政策理念，「理直氣壯低採取支持消費成長的財政手段，包括讓農民工在城市落戶，直接給老百姓發錢」。