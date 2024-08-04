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陸7月外銷估年增8.6% 進口恐維持衰退局面

經濟日報／ 記者林茂仁／綜合報導
陸媒華爾街見聞預估，以美元計算，7月出口預計年增8.6%，主因美國對陸加徵關稅延後生效，陸企搶著出口帶動出口成長。 新華社
陸媒華爾街見聞預估，以美元計算，7月出口預計年增8.6%，主因美國對陸加徵關稅延後生效，陸企搶著出口帶動出口成長。 新華社

中國大陸海關總署預計7日發布7月進出口數據，陸媒華爾街見聞預估，以美元計算，7月出口預計年增8.6%，主因美國對陸加徵關稅延後生效，陸企搶著出口帶動出口成長。

根據海關總署7月12日發布的資料顯示，以美元計，6月大陸出口3,078.5億美元，年增8.6%；進口2,088.1億美元，年減2.3%；陸媒預估7月出口成長幅度將和6月一樣、都是8.6%，7月進口因內需不振，可能維持衰退局面。

海關總署統計分析司司長呂大良在7月底表示，上半年大陸外貿創下了新高，外貿持續向好基礎扎實，成績來之不易、鼓舞人心。

大陸2024年出口年增率
大陸2024年出口年增率

呂大良在表示，上半年大陸外貿創下新高，經營主體活力充足，傳統動能優勢穩固，新動能也不斷湧現，上半年外貿較快增長主要有三方面的因素。首先是宏觀政策加力推進，政策紅利持續釋放，消費需求持續恢復，為外貿穩增長提供有力支撐。同時，外部需求邊際改善，世界銀行、經濟合作與發展組織等機構最新都上調了2024年全球增長預期。

海關 美國

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