第一財經研究院：陸消費者減少面子消費 更注重性價比

第一財經7月30日發布分析報告指出，大陸消費總量和結構近年出現趨勢性變化，這些變化可能持續至未來數年。除了近期消費對於經濟增長的拉動作用有所減弱。大陸居民的消費結構和意識也正在發生改變。

從總量上來看，大陸近期消費對於經濟增長的拉動作用有所減弱。截至2024年上半年，中國大陸GDP增速為5%，而社會消費品零售總額的累計同比數據為3.7%，消費增速低於GDP增速；截至2024年上半年，消費支出對GDP增速的貢獻率為60.5%，在2023年，消費支出對GDP增速的貢獻率達到77.4%。

從結構上來看，大陸居民消費結構和意識也正在發生改變。首先是消費者減少「面子消費」，更加註重商品與服務的性價比，許多消費品的溢價空間在迅速縮小，有的甚至為競爭賠錢賺吆喝。

例如，以物美價廉為著稱的拼多多市值已超過阿里巴巴，成為大陸最大消費平台，在此帶動下，阿里巴巴原來的批發商場也下場零售，0元購也在商業領域出現。這種情況不僅出現在小商品領域，正在興起的新能源汽車賠錢競爭的局面也正在上演。

其次，大陸居民對服務消費的需求正超過以往的商品消費，以文化、體育、旅遊等體驗式消費更能帶動消費者。2023年整個年度，中國大陸演出市場票房收入呈爆發性增長。今年五一連假期間，大陸全國國內旅遊出遊合計2.95億人次，年增7.6%；遊客出遊總花費為人民幣1668.9億元，年增12.7%。這一增長幅度遠超居民零售商品消費增速。

第一財經研究院研究員劉昕指出，接下來建議以提高人民生活品質為目標，推動消費高質量發展。從宏觀面向來看，可以從總量上保障消費體量的穩定。像是消除居民對未來收入的不確定性，低收入家庭可以考慮派發現金以拉動消費；地方政府放鬆限購限貸等限制交易的措施，促進房地產市場交易回歸常態；擴大大規模設備更新和消費品以舊換新的範圍；促進城鄉人口的雙向合理流動，進一步出台人員就業與生活、教育、服務等地域一致性的城鄉融合發展政策；此外，利率和存款準備金率仍有下降空間，短期利率下調有助於降低居民消費貸款的成本，長期利率下調能夠減少居民房貸壓力，促進資金回流消費市場。

從微觀層面上，鼓勵企業開發更多的商業產品，提供更符合大眾需求的商業服務。像是因地制宜發展壯大城市經濟，提升城市商業品質；增加文化與旅遊業等精神文化領域的消費供給；打造物美價優的大陸品牌；發展銀髮經濟。